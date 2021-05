https://mundo.sputniknews.com/20210512/el-mas-paraliza-en-bolivia-un-proyecto-de-impuesto-a-servicios-digitales-internacionales-1112112934.html

EL MAS paraliza en Bolivia un proyecto de impuesto a servicios digitales internacionales

EL MAS paraliza en Bolivia un proyecto de impuesto a servicios digitales internacionales

LA PAZ (Spuntik) — El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia decidió suspender indefinidamente la creación de un impuesto a los servicios extranjeros de... 12.05.2021, Sputnik Mundo

"Anunciamos que hemos decidido postergar indefinidamente el tratamiento de este proyecto de ley, en espera de que se socialice, para que la población pueda conocer sus objetivos y especialmente su impacto en los consumidores", dijo la senadora Virginia Velasco, portavoz legislativa del MAS.El anuncio de la bancada oficialista, que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, surgió al día siguiente de que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendiera el impuesto a los servicios digitales, propuesto por el Gobierno, como una medida sin impacto en los consumidores finales. Opositores denunciaron que el nuevo impuesto sería pagado en última instancia por los usuarios de internet y afectaría incluso a los libros digitales, en contradicción con la actual liberación de tributos que beneficia a la industria editorial.La Central Obrera Boliviana rechazó también el proyecto porque, según su líder Juan Carlos Huarachi "no se debe añadir más cargas a la población que enfrenta graves problemas económicos", reportó radio Erbol.El ministro Montenegro explicó que el impuesto gravaría solo a servicios pagados provistos desde el extranjero por internet, como Netflix, Amazon, Disney y plataformas similares.Aseguró que impuestos a esos servicios se cobran ya en varios países latinoamericanos y que no sería necesario que las empresas proveedoras extranjeras se instalen formalmente en Bolivia sino que bastaría con su empadronamiento en el Servicio de Impuestos, según convenios internacionales.Añadió que el Gobierno no pretendía hacer una gran recaudación con este tributo, proyectando inicialmente un ingreso anual de unos 30 millones de bolivianos, aproximadamente 4,3 millones de dólares.

