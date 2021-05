https://mundo.sputniknews.com/20210512/el-duque-de-saboya-nombra-a-su-nieta-adolescente-heredera-al-trono-de-italia-1112096025.html

En un decreto formal firmado en 2019, el "duque de Saboya, príncipe de Nápoles y por la gracia de Dios heredero directo del jefe de la Casa Real de Saboya" enmendó una ley medieval que restringía la sucesión en la línea real unicamente a los herederos del sexo masculino.Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria, ahora con 17 años, es la primera mujer en un milenio en ser investida con la autoridad para eventualmente liderar la familia y reclamar un derecho a la extinta monarquía italiana.Mientras Vittoria y sus padres celebraban su ascenso a la cima de la posible familia real de Italia, una rama rival de los Saboya demostró su descontento.Así empezó el más reciente capítulo de una disputa dinástica entre los pretendientes al trono inexistente de Italia. El país transalpino abolió la monarquía hace 75 años y es, a día de hoy, una república."Los italianos tienen aproximadamente cero interés en una restauración de la realeza", subraya NYT.Aunque no haya una corona por la cual luchar, existe una posible razón para la disputa al trono que no existe, considera el historiador italiano Paolo Castagno.Es decir, al enmendar la ley y permitir que su nieta fuera la heredera al trono, Víctor Manuel aseguró a su familia un flujo de ingresos y prestigio."Estas son las personas que se invitan a las bodas reales", agregó el historiador.Los Saboya, por su parte, aseguran que la decisión de hacer Vittoria la heredera no no tiene nada que ver con dinero. Sus motivaciones para cambiar el orden de sucesión son altruistas, aseguran. Entre sus objetivos están abrazar los valores de la Unión Europea y promover los derechos de las mujeres, subrayan.

