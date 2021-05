https://mundo.sputniknews.com/20210512/diputado-venezolano-cree-que-el-primer-paso-que-debe-dar-eeuu-es-reconocer-a-maduro-1112127026.html

Diputado venezolano cree que el primer paso que debe dar EEUU es reconocer a Maduro

Diputado venezolano cree que el primer paso que debe dar EEUU es reconocer a Maduro

De acuerdo con un artículo publicado por la agencia Bloomberg, en el que citan a fuentes de la administración del presidente Joe Biden, la Casa Blanca se encuentra revisando su política de sanciones hacia Venezuela.Para Lobo, cualquier análisis o revisión de esas políticas debe realizarse sobre la base de que son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional.Lo ideal, comentó el político, sería un mea culpa por parte del Gobierno de Estados Unidos, en el que reconozca su responsabilidad en la crisis económica generada en Venezuela.Sin embargo, cree que el entramado de agresiones que ejerce Estados Unidos como política internacional, va más allá de Biden, y más bien es un instrumento de las cúpulas económicas, que intentan doblegar a los países que no se entregan a sus intereses.Por ello, cree que avanzar hacia el respeto y reconocimiento mutuo sería al menos un primer paso acertado.Tras ese reconocimiento debería continuar, indicó Lobo, la reapertura de las conversaciones y de las embajadas.Desde 2013, cuando fue electo por primera vez el presidente Nicolás Maduro, tras el fallecimiento del mandatario Hugo Chávez (1954 – 2013), las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que nunca fueron del todo estables, se tensaron.Posteriormente, en 2019, cuando el Gobierno de Estados Unidos decide reconocer al exparlamentario Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y apoya la invasión de su embajada en Washington rompen definitivamente relaciones.A partir de ese momento, se recrudecieron las sanciones de la Casa Blanca contra el aparato financiero de Venezuela con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro.Desde 2017, las autoridades venezolanas han denunciado el impacto de las agresiones de Estados Unidos en su población.Desde el año 2020, las sanciones de Estados Unidos han provocado en la nación caribeña una fuerte escasez de gasolina y gasoil, afectando el transporte de carga pesada y particular, así como el funcionamiento de equipos que requieren este tipo de combustible.Por primera vez, en los últimos dos años se abre públicamente la opción de una negociación que lleve al levantamiento de sanciones, pero a cambio la oposición exige la realización de comicios presidenciales, algo que el Gobierno venezolano no ha estado dispuesto a discutir.

