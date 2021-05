¿Cuáles serán las consecuencias del choque de civilizaciones en Israel?

https://mundo.sputniknews.com/20210512/cuales-seran-las-consecuencias-del-choque-de-civilizaciones-en-israel-1112102271.html

Varios nacionalistas religiosos se congregaron para celebrar el establecimiento del control israelí sobre Jerusalén, luego de la guerra de los Seis Días en 1967. Las celebraciones se llevaron a cabo luego de violentos enfrentamientos con los palestinos en el Monte del Templo. En este marco, siendo uno de los lugares más sagrados, tanto para judíos como musulmanes, se ha convertido en un campo de batalla para israelíes y palestinos.La cancillería rusa llama a desescalar el conflicto en JerusalénAl respecto, "la situación es muy crítica, pero no sorprende, debido a que ha sido una constante desde 1948", aseveró el investigador. Los hechos de violencia se intensificaron luego de que un tribunal ordenara el desalojo de casi 30 familias palestinas de un pequeño distrito de Jerusalén, Sheij Jarrah. Con respecto a las reacciones desde la comunidad internacional, "se destaca particularmente el llamado al diálogo por parte de Rusia, Jordania, Egipto y Turquía", sostuvo Pagani.A pesar de ello, "no se observa un accionar contundente por parte de las Naciones Unidas", lamentó. Por su parte, en lo relativo a la crisis política en el país tras la imposibilidad del Netanyahu en formar Gobierno, lo cual podría significar el fin de 12 años de gestión, sin dudas "es una situación de gran dificultad política en Israel", argumentó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en México y las relaciones con EEUU.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante una conversación con la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, que su Gobierno tiene una propuesta para ayudar a que Washington desarrolle su política migratoria. Al respecto, "AMLO está insistiendo pero no ha habido un eco por parte del presidente Biden", advirtió. Hasta el momento, "notamos una declaración de buenas intenciones, pero no han habido avances en el compromiso de Biden por promover una solución multilateral al problema migratorio", indicó.El oficialismo mantendría la mayoría en el Congreso según las encuestasPor su parte, a pocas semanas de las elecciones federales, "estamos ante una campaña electoral muy polarizada que representará votar por la continuidad o el cambio, luego de dos años de gestión de Gobierno del presidente AMLO", expresó. Si bien hay un clima de crispación tras las fuertes críticas hacia el presidente, "todas las encuestas apuntan a que el oficialista Morena conservará la mayoría en la Cámara baja", indicó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre la significación de la bioeconomía en el marco de la agenda de cooperación para el desarrollo en los países del sur global.Marcas en la pielEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Tania Dangiolillo, quien es la realizadora de la coproducción argentino uruguaya Marcas en la Piel, que es una Ópera prima que está siendo emitida actualmente por el canal cultural argentino Encuentro.

