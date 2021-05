https://mundo.sputniknews.com/20210512/con-el-interes-de-gazprom-avanzan-las-relaciones-entre-rusia-y-argentina-1112108475.html

Con el interés de Gazprom, avanzan las relaciones entre Rusia y Argentina

La gigantesca empresa rusa de hidrocarburos Gazprom se acerca a Argentina con la firma de un acuerdo con la compañía argentina Pampa Energía. El representante... 12.05.2021, Sputnik Mundo

El interés del gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom por Argentina quedó plasmado con la reciente firma de un acuerdo con la empresa argentina Pampa Energía que podría facilitar nuevas inversiones en hidrocarburos en Argentina, uno de los países sudamericanos con mayores reservas de gas natural.El acercamiento de Gazprom a Argentina comenzó a gestarse en abril, cuando Gazprom International —subsidiaria de la firma rusa para la ejecución de sus proyectos fuera de Rusia— firmó un acuerdo de confidencialidad con Pampa Energía. El 11 de mayo se produjo la primera reunión de trabajo en el marco de ese acuerdo, en el que participaron el jefe de la representación comercial de la Federación de Rusia en Argentina, Sergey Derkach, el integrante de su equipo de trabajo Maxim Rozhnev; el socio gerente de Avangard Energy, Daniel Kaliszuk, y el director ejecutivo de Petróleo y Gas de Pampa Energía, Horacio Turri.Si bien también se dedica a la generación de energía eléctrica, la exploración y producción de petróleo y gas natural es uno de los principales negocios de Pampa Energía. Según datos de la compañía, la firma opera en cinco áreas de exploración de gas y petróleo de las cuencas de hidrocarburos más importantes de Argentina como Neuquén, San Jorge y Noroeste y maneja el 8% de la superficie de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas natural más importante del país.En suma, Pampa Energía —fundada en 2005— participa actualmente en la producción aproximada de 5.000 barriles de petróleo por día y de 7,3 millones de metros cúbicos diarios de gas.Desde su función de representante comercial de Rusia en Argentina, Derkach participó del proceso de acercamiento entre Gazprom y Pampa Energía. En diálogo con Sputnik, calificó el acuerdo como "muy interesante" y destacó la relevancia de la empresa argentina porque "tiene negocios diversificados, no solo en hidrocarburos sino también en generación y transporte de energía eléctrica".Derkach confesó que se retiró de la primera reunión de trabajo "muy entusiasmado" por el acercamiento, que no tiene por qué limitarse únicamente a los hidrocarburos y que puede alcanzar otras áreas en función de "intereses mutuos".El representante ruso resaltó también que las relaciones bilaterales entre Rusia y Argentina parecen estar "en un gran momento" y destacó la relevancia que en ese vínculo ha tenido la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V, elaborada en el Centro Gamaleya de Rusia y adquirida por Argentina tras un acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés). La sintonía lograda entre ambos países no solo permitió a Argentina adquirir millones de dosis, sino que facilitó que el país sudamericano comience a fabricar las dosis en su territorio.Pero para Derkach, la cooperación entre Argentina y Rusia tiene mucho más potencial y puede abarcar en el futuro a otras áreas estratégicas para ambos países.La energía nuclear aparece como otro sector estratégico de colaboración. "Rusia tiene a la empresa Rosatom, que es líder mundial y que está interesada en trabajar en territorio argentino", apuntó.

