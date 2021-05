https://mundo.sputniknews.com/20210512/amlo-en-mexico-y-en-todo-el-mundo-la-pandemia-se-uso-con-fines-politicos-1112122202.html

AMLO: En México y en todo el mundo la pandemia "se usó con fines políticos"

AMLO: En México y en todo el mundo la pandemia "se usó con fines políticos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante su tradicional rueda de prensa matutina que la pandemia desde el principio se convirtió en... 12.05.2021, Sputnik Mundo

"No sólo en México, sino en el mundo, se utilizó la pandemia con fines políticos y electorales. Mucho amarillismo, mucha desinformación y muchas acusaciones a la autoridad", comentó el mandatario durante la mañanera dedicada al Día Internacional de la Enfermera.Hablando de este trabajo en los centros de atención, López Obrador recordó que el año pasado en los momentos más difíciles de la pandemia se realizaron varios llamados a la inconformidad, mismos que no prosperaron. "No tuvimos un paro, no se politizó la atención a la pandemia, lo mismo ahora con la vacunación se cerró filas, la salud es primero una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja. Y otra es ayudar y servido y salvar vidas", conlcuyó.Durante la mañanera se entregaron reconocimiento a Fabiola Zepeda, Candelaria Avendaño, María Hortensia Castañeda, Guillermina Mendieta, Sandra Olimpia Gutiérrez y Claudia Leija, quienes, junto a otros enfermeras y enfermeros, desempeñan una labor fundamental en la salud pública del país.

