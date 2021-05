https://mundo.sputniknews.com/20210512/adios-coleta-pablo-iglesias-estrena-look-y-revoluciona-a-media-espana-1112109459.html

Adiós coleta: Pablo Iglesias estrena 'look' y revoluciona a media España

Adiós coleta: Pablo Iglesias estrena 'look' y revoluciona a media España

Una semana después de renunciar de todos sus cargos, el exlíder de Unidas Podemos Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, y no solo en sentido metafórico... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T15:17+0000

2021-05-12T15:17+0000

2021-05-12T15:29+0000

españa

la comunidad de madrid

unidas podemos

pablo iglesias

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1112110727_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c720a7e5a158c74bd9114c69b13ded79.jpg

Fue el vicepresidente segundo del Gobierno de coalición en España, el líder de Unidas Podemos y uno de los precursores del movimiento del 15M, pero a pesar de sus hazañas, muchos preferían llamarle simplemente como el 'Coletas'. Ahora ese mote ha de cambiar, pues el carismático líder político Pablo Iglesias ha cambiado de imagen y ha decidido cortarse el pelo. No se le había visto desde la noche de las elecciones en Madrid y el 12 de mayo ha sorprendido con esta nueva imagen, dejando atrás una de sus señas de identidad. El 5 de mayo, tras una larga jornada electoral en la Comunidad de Madrid, Iglesias decidió abandonar la política. Una semana después, también ha hecho un cambio radical en su look: su famosa coleta ya no está. Ahora, posee un corte de pelo mucho más fino y elegante, que algunos incluso se han atrevido a compararlo con el de actores como Brad Pitt o Bradley Cooper. Los usuarios de las redes sociales no han dejado pasar desapercibido este hecho y Pablo Iglesias se ha convertido en el protagonista de numerosos memes. "Culpa de Ayuso", publicaban en la cuenta oficial del Partido Popular.

2

la comunidad de madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la comunidad de madrid, unidas podemos, pablo iglesias, política