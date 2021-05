https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112100841.html

Moscú urge a evitar una confrontación en el Ártico

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no considera el Ártico un teatro de operaciones y exhorta a evitar una confrontación en esa región, declaró a Sputnik el enviado... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T10:25+0000

2021-05-12T10:25+0000

2021-05-12T11:14+0000

internacional

ártico

moscú

rusia

"Se debe impedir que las tensiones en la región ártica degeneren en una confrontación, nos pronunciamos a favor de la desescalada y el diálogo, pero no todos nuestros socios en el Ártico comparten esa postura", dijo el diplomático.Korchunov aseguró que Rusia no considera el Ártico un teatro de operaciones."Se debe a la importancia que tiene esa región para los intereses nacionales de Rusia, sobre todo los intereses económicos", subrayó.Korchunov opina que hay dos guiones del desarrollo de los acontecimientos.Según agregó, se debe evitar el desarrollo del segundo guion en el Ártico, que "sigue siendo zona de baja tensión, paz y cooperación".Korchunov también mencionó el Consejo Ártico y dijo que en el ámbito de este foro Rusia está dispuesta a mantener contactos en el más alto nivel para preservar el Ártico como zona de paz y cooperación.Aumento de la actividad de la OTANRusia se ve obligada a considerar en su estrategia militar el incremento de las amenazas potenciales que emanan de los Estados miembros de la OTAN en la zona ártica, aseguró Korchunov."Vemos indicios del aumento de la tensión político-militar en la región y el incremento de la actividad de los países de la OTAN, ante todo de las naciones no árticas. Esto nos preocupa y nos obliga a considerarlo en nuestra planificación militar", dijo el diplomático ruso, cuyo país asumirá este mes la presidencia bienal del Consejo Ártico, en una mesa redonda en la sede de la agencia Rossiya Segodnya.Korchunov señaló que su país apuesta por la reanudación de los contactos entre los militares de los ocho Estados que forman parte del Consejo Ártico para disminuir los riesgos potenciales, como una carrera armamentista."Creemos que es importante proyectar la cooperación constructiva a la dimensión político-militar. Rusia está preparada para los contactos multilaterales en este ámbito que lleven a la rebaja de la tensión, eviten conflictos y malentendidos", puntualizó.En los últimos cinco años los países de la OTAN duplicaron su actividad militar en el Ártico, según un informe del Ministerio de Exteriores de Rusia publicado en 2020.El Consejo Ártico fue creado en 1996 e integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.Trece Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, la India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.El Consejo Ártico es un foro intergubernamental de alto nivel encargado de desarrollar la cooperación regional especialmente en la protección del medio ambiente.

ártico, moscú, rusia