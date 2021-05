https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112100529.html

El FBI señala que el ciberataque no afectó tecnologías operacionales de Colonial Pipeline

WASHINGTON (Sputnik) — La Agencia de Ciberseguridad (CISA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EEUU confirmaron que no existen pruebas de que las... 12.05.2021, Sputnik Mundo

"La CISA y el FBI están al tanto del ataque con el uso de un 'software' extorsionador que afectó la instalación clave de la infraestructura de EEUU: una operadora de oleoductos (...). De momento no existen evidencias de que las redes de las tecnologías operacionales sufrieran un daño directo", declararon.Los servicios de Inteligencia recomendaron a los propietarios y los operadores de las instalaciones de la infraestructura crítica elevar la vigilancia y cumplir varias recomendaciones para disminuir los riesgos en casos de ataques con el uso de software dañinos.La propia Colonial Pipeline ya había informado que desconectó unos sistemas para detener la amenaza y detuvo todas sus operaciones debido a ese ciberataque con un virus extorsionador. También comunicó que espera reanudar el funcionamiento para el fin de la semana en curso.La paralización del servicio provocó el alza de los precios mayoristas de la gasolina en EEUU. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU suspendió la vigencia de algunos estándares con el fin de apoyar al mercado de combustible.El 10 de mayo pasado, el FBI responsabilizó del ataque al grupo de piratas DarkSide, asociado a Rusia en medios estadounidenses.El presidente Joe Biden afirmó que la inteligencia de EEUU no tiene evidencias por el momento de que Rusia esté implicada, pero mencionó que el software utilizado en el ataque se encuentra supuestamente en territorio ruso, y también dijo que, a su juicio, Moscú, debería asumir la responsabilidad por la lucha contra tales crímenes.La Embajada de Rusia en EEUU calificó de infundados los intentos de atribuir a Rusia lo sucedido."Rechazamos categóricamente los infundios de ciertos periodistas y reiteramos que Rusia no lleva a cabo actividades malignas en el ciberespacio", declaró la legación diplomática en su página de Facebook.

