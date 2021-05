https://mundo.sputniknews.com/20210512/1112093329.html

El hospital más grande de la capital de Ecuador denuncia falta de medicamentos

El hospital más grande de la capital de Ecuador denuncia falta de medicamentos

QUITO Sputnik) — La Asociación de Médicos del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, el más grande de la capital de Ecuador, denunció falta de medicamentos... 12.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-12T00:04+0000

2021-05-12T00:04+0000

2021-05-12T00:04+0000

américa latina

covid-19

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107177/08/1071770810_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7f179a72d1e00ee8655e05240748a865.jpg

La dirigente sostuvo que la falta de estos insumos médicos resta la calidad de atención a los pacientes, sobre todo a los que presentan cuadros clínicos graves."Pronto va a ser insostenible esta situación", advirtió.Aseguró que existe la voluntad de los médicos para tratar a los pacientes; sin embargo, en muchas ocasiones no pueden hacer nada debido al déficit de insumos médicos.Almagro también denunció una supuesta falta de atención por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, quienes, en su criterio, toman decisiones sin entender la realidad de los hospitales.Almagro atribuyó esa situación a la falta de estabilidad en la administración del Hospital pues durante este Gobierno de Lenín Moreno, que asumió funciones en 2017 y culmina el 24 de mayo, ha habido cinco gerentes y siete directores médicos.Esto llevó a la crisis del hospital, señaló.Almagro también criticó que no se abran concursos para reemplazar las vacantes que dejaron los médicos jubilados, que no fluya la compra de medicamentos y que no se renueve el equipamiento obsoleto que hay en el hospital.Mientras tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Salud respondió que la administración del Hospital Eugenio Espejo se encuentra ejecutando acciones inmediatas para agilizar los procesos de adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos necesarios para contener el COVID-19.El comunicado añadió que esas acciones no han descuidado la atención integral en salud de todas las especialidades que ofrece el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.

https://mundo.sputniknews.com/20210508/1111995790.html

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111924384.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, ecuador