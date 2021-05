https://mundo.sputniknews.com/20210511/una-nina-escapa-de-un-tiburon-en-hawai-1112068342.html

Una niña escapa de un tiburón en Hawái

Una niña escapa de un tiburón en Hawái

Un aterrador episodio tuvo lugar en una playa de Hawái: una niña de seis años se topó con un tiburón mientras jugaba con las olas.

La madre de la pequeña, Sheri Gouveia, decidió filmar a su hija mientras jugaba tranquilamente entre las olas. Sin embargo, logró captar el momento preciso del ataque de un tiburón que se acercó a la orilla de la playa. Las dos se encontraban de vacaciones en la playa Kalama de Hawái, en EEUU.En la grabación se puede observar cómo la niña juega cerca de la orilla y salta con cada ola que llega. En un momento se da cuenta de que detrás de una ola está un tiburón. La menor reaccionó de inmediato y salió corriendo hacia su madre con una expresión de asombro y espanto. "Mi alma abandonó mi cuerpo", dijo la pequeña Anela a un medio local. Su madre no se percató de la presencia del tiburón cuando estaba grabando el vídeo. "Cuando salió del agua, estaba histérica", explicó Sheri Gouveia. "No me di cuenta de que era un tiburón. Eso es lo que me impactó", señaló la madre.Según los expertos, al parecer se trata de un tiburón de punta negra. Esta especie se alimenta de peces y suele buscar comida en aguas poco profundas. Es probable que este tiburón estuviera persiguiendo peces y no tuviera como objetivo a la joven.Recomiendan que lo mejor que se puede hacer en esta situación es salir del agua y darle al tiburón su espacio.

