Tom Cruise devuelve sus premios Globo de Oro

Cruise ganó los Globos al mejor actor por sus interpretaciones en Jerry Maguire en 1996 y Nacido el 4 de julio en 1989, y el premio al mejor actor de reparto por Magnolia en 1999.El motivo de la devolución es la falta de diversidad racial en la HFPA, la organización que está detrás de los Globos. Asimismo la emisora NBC anunció que no retransmitirá la ceremonia en 2022."Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Por ello, la NBC no emitirá los Globos de Oro de 2022", declaró la NBC en una nota.Por su parte, la HFPA publicó un comunicado en su página web en el que se compromete a realizar cambios. "Independientemente de la próxima fecha de emisión de los Globos de Oro, la puesta en marcha de cambios transformadores con la mayor rapidez —y reflexión— posible sigue siendo la máxima prioridad de nuestra organización. Invitamos a nuestros socios del sector a sentarse a la mesa para trabajar con nosotros en la reforma sistémica que debería haberse producido hace tiempo, tanto en nuestra organización como en el sector en general", declaró.Según el plan emitido por la organización, se espera que para agosto de 2021 la HFPA tenga 20 nuevos miembros. La organización también elaborará un nuevo código ético.El escándalo en torno al premio cinematográfico comenzó después de que Los Angeles Times informara en febrero de que no había negros en el jurado de los Globos de Oro, compuesto por 87 periodistas. Después, Netflix y Amazon se negaron a cooperar con la asociación.Anteriormente, los actores Scarlett Johansson y Mark Ruffalo también han llamado al boicot de los Globos de Oro.

