Rusia le corta las alas a EEUU

Rusia sale del Tratado de Cielos Abiertos. Ese que EEUU abandonó de forma unilateral en 2020, pero que le permitía seguir teniendo datos sobre Rusia ya que el... 11.05.2021

2021-05-11T17:10+0000

2021-05-11T17:10+0000

2021-05-11T17:10+0000

No va másEl presidente, Vladímir Putin, elevó a la Duma de Estado [Cámara Baja del Parlamento] un proyecto de ley sobre la denuncia del Tratado de Cielos Abiertos. Así, la paciencia de Moscú con Washington llegó a su fin.Y es que el 22 de noviembre de 2020, y bajo la excusa bastardeada por Occidente de que Rusia no cumple las normas, EEUU abandonaba dicho tratado, pero no dejaba de recibir información sobre Rusia. En este contexto, el 15 de enero de 2021, la cancillería del país euroasiático anunciaba el inicio de los trámites para abandonarlo también.Tras varios amagues de EEUU, ya bajo la Administración Biden, de que podría reintegrarse al pacto, finalmente el inquilino de la Casa Blanca decidió que hacerlo sería una señal equivocada para Rusia. Entonces, tras varios gritos en el cielo dados por la Unión Europea y la OTAN por la decisión de Moscú, llegamos a este 11 de marzo, donde Rusia justifica su decisión:"El propio presidente [Vladímir Putin] expuso en más de una ocasión los argumentos de la parte rusa. Es que todo este sistema tiene por base el intercambio de información. EEUU, aunque abandonó el Tratado, recibe información de los miembros de la Alianza Atlántica [...]. O sea que de hecho sigue recibiendo información, mientras Rusia no la tiene", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Rusia le corta las alas a EEUU.EEUU y la UE apoyan a IsraelEn el actual contexto de la escalada de la tensión entre Israel y Gaza, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, declaró que Washington condena los ataques contra Israel y los considera inaceptables, pero al ser consultado sobre si los palestinos tienen derecho también a defenderse, no respondió del mismo modo.Y la Unión Europea siguió los pasos de EEUU. El Servicio Europeo de Acción Exterior [SEAE] emitió un comunicado en el que señala que "el disparo de cohetes desde Gaza contra civiles en Israel es totalmente inadmisible" y contribuye a la escalada de tensiones. De los ataques de Israel a Gaza, no dice nada el comunicado comunitario."Desgraciadamente es más de lo mismo, esto ya lo hemos visto muchas veces. Unas reacciones, unos discursos que pueden ir en una línea u otra, pero que en el fondo permiten, año tras año y década tras década, que se sofistique la limpieza étnica, el apartheid y la ocupación militar" de Israel, explica al respecto Jorge Ramos Tolosa, Dr. en Historia Contemporánea y profesor asociado del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia.En Colombia denuncian agresiones paramilitares a manifestantesEl diálogo entre el Gobierno de Colombia y el Comité de Paro terminó sin acuerdo. Se ha convocado una nueva gran movilización para el 12 de mayo y continúan las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.Según las cifras que manejan organizaciones defensoras de derechos humanos, como Temblores e Indepaz, 47 personas han sido asesinadas durante las jornadas de protestas que se iniciaron el 28 de abril. De esa cifra, 39 habrían sido asesinadas por la fuerza pública. Además, se reporta la desaparición de más de 500 personas.Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, explicó que "en Cali se ha presentado la explosión social más grande vinculada a condiciones extremas de pobreza, discriminación, pero también a una fuerte represión desatada por la fuerza pública, combinada con la militarización y con el uso de civiles armados que atacan a la gente que está en manifestaciones".Vladímir Putin, el líder extranjero mejor valorado en ArgentinaEl presidente ruso, Vladímir Putin, se convirtió en el líder extranjero más popular entre los argentinos. Así lo revela un estudio realizado por el Observatorio del Sur Global.El nivel de aceptación de la figura de Putin en Argentina es de casi el 60%, por encima del mandatario estadounidense, Joe Biden, y frente a la valoración negativa de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro. Un hecho que se debe, entre otros factores, a los suministros de la vacuna anticovid rusa Sputnik V a la nación suramericana, donde un 42% de los encuestados opina que Rusia es el país que más ha colaborado en la lucha contra la pandemia.En entrevista con Octavo Mandamiento, el especialista argentino en relaciones internacionales Sebastián Tapia, miembro del Observatorio del Sur Global, ofreció más detalles sobre el estudio titulado 'La Argentina ante un mundo en pandemia'.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

