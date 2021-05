https://mundo.sputniknews.com/20210511/que-pasara-si-no-aceptas-la-controvertida-actualizacion-de-whatsapp-quedan-pocos-dias-1112081703.html

¿Qué pasará si no aceptas la controvertida actualización de WhatsApp? Quedan pocos días

¿Qué pasará si no aceptas la controvertida actualización de WhatsApp? Quedan pocos días

El próximo 15 de mayo entra en vigor la polémica actualización de privacidad de WhatsApp. Los usuarios que no acepten la actualización no podrán acceder a... 11.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-11T17:50+0000

2021-05-11T17:50+0000

2021-05-11T17:50+0000

tecnología

actualizaciones

privacidad

whatsapp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1e/1093311500_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_763e6d670e42493d2d4fe525a276213f.jpg

Durante las últimas semanas, WhatsApp ha estado mostrando una notificación que proporciona información acerca de la actualización. Pero "después de varias semanas, el recordatorio pasará a ser persistente", dice el comunicado del servicio.Y a partir de ese momento, se limitará el acceso a las funciones de WhatsApp hasta que el usuario acepte las actualizaciones. Pero esto no les sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo.Si no aceptas las actualizaciones:Al mismo tiempo, la empresa aseguró que será posible exportar los chats.Además, WhatsApp prometió que no eliminará las cuentas de los usuarios que no acepten la actualización, sino que se les aplicará la política relacionada con usuarios inactivos que establece que las cuentas "generalmente se eliminan después de 120 días de inactividad".El cambio en las políticas de privacidad de WhatsApp, anunciado a principio de este año, provocó una oleada de críticas e indignación por parte de los usuarios. Entonces, la compañía decidió postergar la implementación de las condiciones hasta el 15 de mayo. La actualización incluye cambios relacionados con la mensajería de negocios en WhatsApp que usará servicio de alojamiento de Facebook.Ante la polémica por estos cambios en la política de privacidad, muchos usuarios decidieron cambiarse a otros servicios de mensajería instantánea. En particular, se dispararon las descargas de Telegram.El fundador de la app, Pável Dúrov, comentó que el secreto de la popularidad de su servicio está en "respetar a sus usuarios".

https://mundo.sputniknews.com/20210125/telegram-y-signal-son-mas-seguros-que-whatsapp-1094223246.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

actualizaciones, privacidad, whatsapp