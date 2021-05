https://mundo.sputniknews.com/20210511/mentiras-y-estafas-el-pequeno-nicolas-colecciona-juicios-por-valor-de-casi-30-anos-de-prision-1112063780.html

Mentiras y estafas: el 'Pequeño Nicolás' colecciona juicios por valor de casi 30 años de prisión

El 'Pequeño Nicolás' se enfrenta a un mes de juicios. Este joven es conocido por hacerse pasar por quién no es. Según contaba, ha sido parte del equipo del... 11.05.2021, Sputnik Mundo

Francisco Nicolás González Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, vivió durante años envuelto entre cámaras y lujo. Se presentaba como asesor del Gobierno o de la Casa Real. Incluso afirmó ser colaborador del Centro Nacional de Inteligencia. Un joven veinteañero que se inmiscuyó en la élite política y económica española para viajar o acceder a eventos. Es más, llegó aparecer en el besamanos celebrado en el Palacio Real tras la coronación de Felipe VI. También en fotografías junto al expresidente José María Aznar. Una vida de opulencia fundamentada en una retahíla de engaños. Tiempo después, estos mismos le llevan ante los tribunales.El Pequeño Nicolás se enfrenta a varias causas abiertas el mes de mayo. La primera tiene que ver con un viaje que hizo a Ribadeo (Lugo) el 13 de agosto de 2014. En este se hizo pasar presuntamente por un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real para reunirse con un empresario. Según la acusación, el joven madrileño habría hecho creer al hombre de negocios que a la cita acudiría un importante miembro de la Casa Real, algo que nunca sucedió.Para construir la treta, González Iglesias falsificó varios documentos oficiales y contactó con dos policías municipales, a quienes pidió que, a cambio de una gratificación, se hiciesen pasar por escoltas oficiales de seguridad. La Fiscalía señala que alquiló cuatro vehículos con sus respectivos conductores, reservó tres mesas de restaurante y confeccionó acreditaciones oficiales del Ministerio del Interior para los coches. El madrileño está acusado de cometer delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad, cohecho y malversación. La Fiscalía Provincial de Madrid pide siete años de prisión y el pago de una multa de 81.000 euros. La acusación popular, integrada por la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid y Podemos, solicita 11 años de prisión. La Abogacía del Estado se conforma con 21 meses de cárcel y una multa, mientras que el Ayuntamiento de Madrid exige tres años y medio de prisión. Durante su declaración en la Audiencia Provincial de Madrid, González Iglesias ha reconocido que en 2014 "no estaba bajo el tratamiento psiquiátrico que tiene desde hace años". El acusado ha indicado al juez que organizó la comitiva para "sentirse una persona importante".La vista oral se celebrará entre el 11 y el 13 de mayo. Ya declararon tanto él como los dos agentes que le acompañaron a la localidad gallega y en los próximos días lo harán varios testigos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Ribadeo. Un juicio que tenía que haberse llevado a cabo en 2019, pero fue cancelado tras las amenazas que recibió la abogada de González Iglesias y sus familiares. En 2020 la pandemia volvería a suspenderlo y en enero de 2021 el contacto directo de uno de los letrados con un positivo hizo que fuese retrasado de nuevo.Más juiciosPasada la comparecencia por el caso del viaje a Ribadeo, el Pequeño Nicolás tendrá que sentarse una vez más en el banquillo de acusados. Los días 20, 21 y 25 de mayo, el joven responderá por la presunta trama por la que un amigo le hizo el examen de selectividad en 2012. En esta ocasión, falsificó su DNI para que aparecieran sus datos y la fotografía del amigo que se presentaba por él a la prueba, quien previamente había sido sobornado. Además, contó con la complicidad del jefe de estudios de su instituto para no ser descubierto. Para ello, prometió empleo para las dos hijas de este y una pareja de ellas. Con el objetivo de lograr su propósito, el Pequeño Nicolás creó una cuenta falsa de correo electrónico para hacerse pasar por el presidente del Grupo Pascual para escribir a una de las mujeres. El plan le sirvió para subir su nota media y cursar Derecho en el Colegio de Estudios Financieros. Ahora, su idea le haría incurrir en delitos de cohecho, falsedad en documento público y falsedad en documento oficial. La Fiscalía pide para él en este proceso cuatro años y seis meses de prisión.Estas son las causas más cercanas, pero González Iglesias tiene más juicios pendientes. El joven, de 27 años, acumula delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros. Se enfrenta a casi 30 años de prisión por todos los procesos abiertos en su contra. Entre estos, se encuentra la ocasión en la que se hizo pasar por un asesor del Gobierno para ayudar a un empresario de Toledo a vender una finca a cambio de una comisión de 300.000 euros. El Pequeño Nicolás le hizo creer que Hacienda le iba a embargar y logró que le diera 25.000 euros. Al ser imputado, le devolvió el dinero, pero no se libró de los seis años de prisión que solicita la Fiscalía por este caso. Más tiempo pide este organismo por la creación de una red para obtener datos confidenciales de bases policiales. El joven la utilizaba para simular ser un alto cargo y ofrecer ayuda a cambio de dinero. Recibía la ayuda de miembros de los cuerpos de seguridad el Estado. Nueve años de cárcel y una multa de 54.000 euros es la reclamación del Ministerio Público.Alguno de los procesos ya ha finalizado, como la causa en la que estaba imputado por injurias y calumnias al Centro Nacional de Inteligencia. En 2014, González Iglesias denunció en dos entrevistas que esta institución cometió actos alegales hacia su persona. Aunque fue condenado por calumnias, tras repetir el juicio, fue absuelto.

