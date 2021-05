https://mundo.sputniknews.com/20210511/la-justicia-francesa-rechaza-denuncia-por-el-uso-de-agente-naranja-en-la-guerra-de-vietnam-1112055315.html

La Justicia francesa rechaza denuncia por el uso de 'agente naranja' en la guerra de Vietnam

La Justicia francesa rechaza denuncia por el uso de 'agente naranja' en la guerra de Vietnam

Un tribunal francés desestimó una demanda de una mujer franco-vietnamita contra compañías multinacionales que producían y vendían el llamado 'agente naranja'... 11.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-11T02:07+0000

2021-05-11T02:07+0000

2021-05-11T02:07+0000

internacional

guerra de vietnam

monsanto

vietnam

francia

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1112055268_0:41:3073:1769_1920x0_80_0_0_6176741fdf9600599af12d8a55c913ec.jpg

En el caso histórico, presentado en 2014, Tran To Nga, una mujer de 79 años víctima de la sustancia química, se enfrenta contra 14 compañías, incluidas las multinacionales estadounidenses Dow Chemical y Monsanto —ahora propiedad de la alemana Bayer—, detalla Reuters.Entre principios de la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, aeronaves militares estadounidenses arrojaron alrededor de 68 millones de litros de agente naranja sobre las selvas vietnamitas con el objetivo de destruir los cultivos del país durante la guerra.Tran To Nga, quien trabajó como periodista y fue activista en Vietnam en su juventud, afirma que sufre los efectos de la contaminación por el herbicida, entre ellos, diabetes tipo 2 y una rara alergia a la insulina.Las multinacionales involucradas en la demanda sostienen que no pueden ser consideradas responsables por el uso que el Ejército de Estados Unidos hizo de su producto.La Justicia francesa dictaminó que no tenía jurisdicción para juzgar un caso relacionado con las acciones del Gobierno estadounidense en tiempos de guerra.Tran To Nga informó a Reuters que apelará la reciente decisión del tribunal francés.

https://mundo.sputniknews.com/20210126/el-juicio-por-el-caso-del-agente-naranja-los-responsables-no-admiten-su-culpa-1094235043.html

vietnam

francia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guerra de vietnam, monsanto, vietnam, francia, eeuu