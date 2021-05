https://mundo.sputniknews.com/20210511/la-ahijada-de-la-reina-britanica-revela-nuevos-detalles-sobre-la-etiqueta-real-a-puerta-cerrada-1112067883.html

La ahijada de la reina británica revela nuevos detalles sobre la etiqueta real a puerta cerrada

La ahijada de la reina británica Isabel compartió sus recuerdos de cómo tiene que interactuar con la monarca a puerta cerrada. 11.05.2021, Sputnik Mundo

Victoria Pryor, la hija de Margaret Rhodes, una de las amigas más cercanas de la reina Isabel y dama de honor en su boda con el príncipe Felipe en 1947, apareció en un nuevo documental de la ITV, The queen and her cousins (La reina y sus primos).Pryor reveló cómo era la etiqueta durante las visitas de Isabel a su casa. La ahijada de Isabel afirmó que a la reina le habría encantado llevar una vida más sencilla como "mujer del campo", y añadió que la familia era "gente perfectamente normal"."Quiero decir que a la reina le habría encantado ser una mujer del campo con sus animales", dijo, al agregar que "es increíble, la forma en que cuida de todo el mundo".De niña, continuó Pryor, siempre recibía un regalo de la monarca."Siempre recibía un regalo de Navidad. Siempre. Recibí un juego de libros de Winnie the Pooh. Me regalaron Twister", recordó Victoria.Victoria Pryor es también sobrina nieta de la reina madre, que era la hermana de su abuela. "La reina madre y mi abuela estaban muy unidas y la reina madre tenía un cariño increíble por mamá y sus hermanos", compartió.El documental de ITV se ha realizado para conmemorar el 95 cumpleaños de la reina y revela los detalles previamente desconocidos sobre la monarca.

