España pisa el freno en las ciudades: a partir de ahora solo se podrá circular a 30 km/h

España pisa el freno en las ciudades: a partir de ahora solo se podrá circular a 30 km/h

Desde el 11 de mayo, los límites de velocidad genéricos cambian en todas las ciudades y travesías de España.

¿Sabías que reducir la velocidad en ciudad de 50 a 30 kilómetros por hora disminuye cinco veces el riesgo de fallecer tras un atropello? Así lo ha puesto de manifiesto la Dirección General de Tráfico (DGT) que acaba de poner en vigor los nuevos límites de velocidad en todas las ciudades españolas, cuya orden se aprobó el mes de noviembre. De este modo, confirman desde el organismo que se reducirá tanto el riesgo de accidentes, como su gravedad.Según ha publicado la DGT, el objetivo de estos cambios es avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad, mejorar la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y reducir el número de muertes que se producen en el ámbito urbano. Así, al circular más despacio, el tiempo de la distancia de frenado será menor ya que el vehículo recorrerá menos kilómetros hasta detenerse por completo. Los nuevos límites son los siguientes:El Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, en el año 2019, observó un aumento del 6% en la accidentalidad en las vías urbanas. Ese mismo porcentaje es el que aumentó en las vías urbanas, en especial entre los colectivos vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Ciudades españolas como Bilbao ya habían impuesto con anterioridad esta medida, convirtiéndose en la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en limitar a 30 km/h la velocidad del tráfico rodado en todo su territorio. La DGT ha creado un vídeo ilustrativo donde explican mejor esta nueva medida.Ventajas e inconvenientesPor su parte, el dueño de la autoescuela Montero Espinosa, Alberto Montero de Espinosa, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que los nuevos límites de velocidad traen consigo "muchas más ventajas que inconvenientes" y que son un "paso más" para la movilidad sostenible pues "se producirán menos emisiones de CO2, que mejorarán la calidad del aire que respiramos, y menos contaminación acústica". "Menos humo, menos ruido, más salud, más bienestar y más seguridad", ha subrayado.Sin embargo, también se producen inconvenientes ya que "algunos elementos del coche pueden resentirse a largo plazo, como el embrague, por el hecho de tener que cambiar de marchas de forma constante, sobre todo entre la primera y la tercera marcha". Ocurre algo similar con el filtro de partículas, el encargado de rebajar las emisiones, "ya que para funcionar correctamente necesita llegar a una temperatura determinada, y al circular a baja velocidad tardará más en llegar a ella, con el riesgo de no cumplir su función correctamente", ha destacado.De no cumplir con la nueva obligatoriedad, habrá sanciones, cuyo importe dependerá de cuánto se supere la velocidad permitida. Según ha podido corroborar Sputnik con el organismo, la Dirección General de Tráfico informará próximamente sobre las cuantías, así que atento a sus indicaciones y mientras tanto, en ciudad, no te olvides de pisar el freno.

