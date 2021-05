https://mundo.sputniknews.com/20210511/disturbios-en-el-sur-de-espana-tras-la-muerte-de-dos-personas-en-la-costa--videos-1112064204.html

Disturbios en el sur de España tras la muerte de dos personas en la costa | Vídeos

Disturbios en el sur de España tras la muerte de dos personas en la costa | Vídeos

Los fallecidos son dos vecinos de La Línea de la Concepción, ambos con antecedentes de narcotráfico. Se ahogaron junto al bote que manejaban, supuestamente... 11.05.2021, Sputnik Mundo

La noticia del suceso corrió con rapidez entre la población local, ocasionando la proliferación de mensajes en las redes sociales en los que se culpaba a los agentes de la autoridad de haber provocado que Sergio R.P. y Ángel A. S. se arrojasen al agua tras una persecución policial. Ambos tenían antecedentes por narcotráfico y contrabando.Pese a negar las autoridades la veracidad de los comentarios y de cualquier omisión de socorro, unas 200 personas entre familiares, amigos y allegados de los fallecidos se personaron en el puerto de La Atunara para increpar a los efectivos policiales. Policía y Guardia Civil trataron de impedirlo, estableciendo un cordón de seguridad. En ese momento varias personas comenzaron a lanzar objetos (piedras incluidas) contra los agentes y sus vehículos, así como a prender fuego a parte del mobiliario urbano e incluso un establecimiento privado. Ante los disturbios iniciados, se procedió al desalojo del puerto haciendo uso de disparos al aire. Unos hechos todavía confusosSegún informó la Policía Nacional, al filo de las 14:00 horas del 10 de mayo se detectó la presencia en el mar de una lancha y dos personas en el agua que trataban de mantenerse a flote junto a ella. Se dio aviso a los servicios de emergencia y una embarcación de la Guardia Civil de Algeciras acudió en su rescate. Al parecer, no fue la Guardia Civil quien primeramente recogió los cuerpos, sino los tres tripulantes de una barca que partió de la playa Tonelero de La Línea, luego de que la Policía diera también aviso a las embarcaciones particulares y de pesca que se hallaban en la zona. Un barco del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se aproximó a la embarcación y resolvió trasladar de inmediato a los náufragos al puerto de La Atunara, pues se hallaban inconscientes y no respondían a las primeras maniobras de reanimación. Los trabajos de reanimación cardiopulmonar realizados durante más de media hora por los servicios sanitarios resultaron infructuosos, certificándose únicamente su fallecimiento. Tras el fatal desenlace, por las redes sociales empezaron a fluir distintas versiones de lo sucedido, incluso llegándose a afirmar que fueron los propios agentes quienes forzaron que los fallecidos se tiraran al agua producto de una persecución. No está claro si la embarcación llevaba más tripulantes. "Le echan la culpa a los policías, en lugar de a sus jefes, a los narcotraficantes que se están haciendo millonarios a su costa, mientras ellos arriesgan su vida en el mar por cuatro perras", declaró a Efe un agente presente en el lugar. Las primeras versiones apuntan a que los fallecidos se hicieron a la mar en un bote precario para suministrar garrafas de combustible a una narcolancha, la cual no les auxilió y poco después desembarcaba un alijo de hachís en otro punto de la costa. Es decir, en el momento del naufragio, la embarcación volvía de asistir a una lancha en el estrecho. La Guardia Civil ha abierto una investigación para dilucidar las causas del naufragio y la muerte de los dos tripulantes. Es probable que el motor se averiara o incluso se hundiera en el mar y los dos hombres se lanzaran al agua tras él. El fuerte viento de poniente pudo provocar que mantenerse a flote fuera realmente complicado. Zona de permanente tensiónLa espiral de disturbios se desarrolló mientras tenían lugar las tareas de identificación de los cuerpos y se procedía al levantamiento de los cadáveres. La Policía Nacional tuvo que escoltar el coche fúnebre a su salida del puerto, ante las increpaciones de la multitud allí congregada. Las fuerzas de orden público han enviado refuerzos a La Línea de la Concepción, en previsión de que los disturbios se reproduzcan en los barrios de origen de los fallecidos. La situación geográfica estratégica de esta localidad, en el estrecho de Gibraltar y enfrente de Marruecos, junto con la difícil situación de depresión económica, casi endémica, por la que atraviesa la comarca, son aspectos clave que determinan una situación explosiva."Tenemos un 42% de desempleo, en La Atunara el paro juvenil alcanza el 80% y enfrente está el mayor productor de hachís del mundo", declaró Juan Franco, alcalde de la ciudad, al canal televisivo Antena 3. Tras lamentar los hechos y depositar su confianza en la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Franco se quejó de que "ninguna administración haya venido nunca aquí a atajar la raíz del problema".

