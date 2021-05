Disminuyen las deudas de las tarjetas de crédito en EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20210511/disminuyen-las-deudas-de-las-tarjetas-de-credito-en-eeuu-1112088684.html

Los pagos de las deudas de las tarjetas de créditos en Estados Unidos han subido a niveles que no se veían desde hace años en el país norteamericano. 11.05.2021, Sputnik Mundo

La dinámica positiva en la capacidad de pago de los estadounidenses afectó directamente los ingresos por intereses de los grandes emisores de tarjetas. Por esta razón, muchas de estas compañías se vieron obligadas a gastar más en publicidad y flexibilizar sus términos, informa The Wall Street Journal.Desde Discover Financial Services se informó que la proporción de saldos de tarjetas que se liquidaron al final del primer trimestre del año corriente ha alcanzado el nivel más alto desde 2000.En Capital One Financial Corp., casi la mitad de las deudas de tarjetas de crédito que tenían sus clientes a principios de marzo se liquidaron a finales del mes, lo que, según la compañía, es un índice históricamente alto.Synchrony Financial, el mayor emisor de tarjetas de crédito de tiendas en EEUU, detalló que las tasas de pago de sus clientes son más altas en los últimos meses frente a lo que promediaban antes de la pandemia de COVID-19.Estos resultados reflejan el efecto de la pandemia en las finanzas de los consumidores. Hace un año, luego que la propagación de los casos de COVID-19 a nivel mundial empezara a afectar las economías, los prestamistas esperaban que la morosidad aumentara y que muchos prestatarios recurrieran a las tarjetas de crédito. Esto, sin embargo, no ocurrió.Según WSJ, el escenario observado se debió a los auxilios financieros proporcionados por el Gobierno, la ampliación de los beneficios por desempleo y la posibilidad de pausar los pagos de muchas hipotecas y préstamos estudiantiles.Muchos estadounidenses disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito porque las cosas en las que solían gastar dinero, como viajes y restaurantes, dejaron de ser una opción de ocio el año pasado. Otros, a su vez, dejaron a un lado las tarjetas, pues no querían asumir nuevas deudas en un período de incertidumbre económica.A medida que Estados Unidos se recupera de la pandemia, los gastos en las tarjetas vuelven a subir, según las compañías. Sin embargo, las personas siguen pagando sus deudas a tiempo. Dado que muchos emisores de tarjetas dependen del uso creciente de tarjetas y de las deudas de sus clientes para sus ingresos, existe entre ellos la preocupación de que las tendencias pandémicas se convertirán en un cambio a largo plazo, subraya WSJ.A raíz de esto, las compañías están tratando de reclutar nuevos clientes, particularmente aquellos con buenos puntajes crediticios. American Express, por ejemplo, gastó 1.000 millones de dólares en publicidad solamente en el primer trimestre de 2021, un 21% más que el año anterior.Capital One, que endureció sus términos cuando se inició la pandemia, ha estado aumentando gradualmente los límites de las tarjetas de crédito en los últimos meses. Discover, por su parte, "ha comenzado a migrar sus estándares crediticios de regreso a los niveles previos a la pandemia", concluyó el medio.

