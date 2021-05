Peritaje de metro colapsado en México estará listo en seis semanas

https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112092741.html

La empresa noruega-alemana DNV cobrará 20 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares) para investigar las causas del colapso de una viga cerca de la estación Olivos Olivos de la Línea 12 del metro, que presentó problemas poco después de su inauguración en octubre de 2012.Acompañado por la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, el vocero dijo que el peritaje será acompañado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México para establecer "por qué sucedió" la tragedia."Habrá justicia y no se encubrirá a nadie, lo importante es la verdad y la justicia", dijo el portavoz de la fiscalía.Dictamen sobre "causa-raíz"El dictamen técnico para el cual fueron realizados el martes movimientos gruesos de la estructura y pesaje de la carga de grava en el ferrocarril consiste en un análisis de la "causa-raíz" que se hará de manera "independiente e imparcial", según las autoridades.Sin embargo, en esta etapa no contempla citar a testificar a funcionarios o exfuncionarios del Gobierno capitalino para deslindar responsabilidades."Si en su momento, en la siguiente fase de investigación, hay necesidad de hacer trabajos de investigación donde se tenga que presentar a personas a comparecer se hará", respondió Lara.Agregó que el primer paso consiste en contar con una información clara sobre lo que sucedió y por qué sucedió.La fiscal Godoy dijo que su gestión para encontrar la verdad "no encubrirá a nadie, pero tampoco se fabricarán culpables".Las pesquisas sobre los responsables se realizará "sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables".Las mayores responsabilidades apuntan a la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, responsable del mantenimiento del metro, y al canciller Marcelo Ebrard, quien ideó la obra en su mandato como gobernante capitalino (2006-2012).Esas son las dos figuras más mencionadas en los corrillos políticos como herederos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con aspiraciones a candidatos presidenciales en 2024.

méxico, metro