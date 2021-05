https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112089683.html

Nicaragua, hora de alianzas con elecciones en el horizonte

Nicaragua, hora de alianzas con elecciones en el horizonte

MANAGUA (Sputnik) — En su primera decisión ejecutiva tras la convocatoria oficial a los comicios generales del 7 de noviembre próximo, el Consejo Supremo... 11.05.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la fecha límite para que los partidos políticos formalicen la inscripción de alianzas electorales ante el CSE.Como era previsible, las reacciones desde ambos extremos del espectro político no se hicieron esperar.FSLN asume la iniciativaEl oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en el Gobierno desde el 10 de enero de 2007, tomó la iniciativa y el lunes 10 de mayo registró la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, el mismo carro electoral que lo conducido a la jefatura del Estado en las últimas votaciones.El acto protocolar fue cumplido por el diputado Edwin Castro, representante legal del FSLN, a quien acompañó el también legislador Wilfredo Navarro, presidente del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente, principal aliado de la organización rojinegra en la asamblea Nacional (parlamento) e integrante de anterior alianzas de la izquierda.Otros partidos de carácter minoritario como los de Camino Cristiano, Unidad Cristiana y Alternativa Cristiana también participaron de la primera inscripción de un pacto electoral rumbo al primer domingo de noviembre.Rimpecabezas opositorEl político José Dávila Membreño, ex embajador en Alemania y director ejecutivo de la Alianza Cívica (AC), recalcó el fin de semana al diario La Prensa, principal bastión mediático de la oposición nicaragüense, que la inscripción de una alianza electoral la deben de realizar los partidos políticos legalmente constituidos, es decir que gocen de personería política.En el caso del lado opositor esas bazas están en manos de Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Restauración Democrática (PRD).En torno a CxL, presidido por Kitty Monterrey, se ha nucleado durante los últimos meses una de las organizaciones surgidas en el contexto de la crisis política de mediados de 2018, la Alianza Cívica, en la cual predomina la voz de los grandes empresarios, para conformar el bloque denominado Alianza Ciudadana.En tanto el PRD, liderado por el reverendo Saturnino Cerrato, sirve de paraguas a la llamada Coalición Nacional (CN), un intento de unificación de la derecha opositora que nació en el primer semestre de 2019.La base de la CN está formada por la segunda de las agrupaciones nacidas de la crisis de hace tres años, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).En un primer momento se presumió unificar bajo esas siglas a todo el espectro opositor, pero la AC decidió plantar tienda aparte y terminó ensamblándose con CxL.El presidenciable Arturo Cruz auguró ante las cámaras del Canal 10 de la televisión abierta, a poco más de 24 horas de cumplirse el plazo de las alianzas, que esa la oposición acudirá a las urnas dividida en al menos tres plataformas.Pues a las anteriores se sumaría la formada por dos partidos de corte tradicionalista, el partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense.Lo cual supondría que el sueño de presentar un proyecto similar al de la Unión Nacional Opositora que el 25 de febrero de 1990 llevó a su candidata Violeta Barrios de Chamorro al sillón presidencial, definitivamente no habrá cuajado.A pesar que las voces del conglomerado oposición han visto en la reedición de aquel capítulo de la historia reciente de Nicaragua como la fórmula ideal para interrumpir el segundo período del Frente Sandinista al timón del Estado.Calendario electoralEl calendario elaborado por el CSE se hizo firme este martes con su publicación en La Gaceta Diario Oficial tras ser consensuado con siete partidos políticos en la jornada del 8 de mayo.Las observaciones de los partidos al programa que rige el proceso fueron acogidas y roñadas en cuentas que fueron estimadas pertinentes, expuso el CSE a través de la certificación publicada en La Gaceta.Al insertarse el proceso de los comicios en plena pandemia global de COVID-19 y en correspondencia con planteamientos de la mayoría de los partidos políticos al respecto, el CSE reiteró su propósito de trabajar de común con las autoridades del Ministerio de Salud en la normativa de actividades políticas que impliquen movilización y concentración de personas.

