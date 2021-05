https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112088904.html

Juez de EEUU desestima bancarrota de Asociación del Rifle porque es para eludir demanda

WASHINGTON (Sputnik) — Un juez de Estados Unidos emitió una orden desestimando el intento de la Asociación Nacional del Rifle de declararse en bancarrota y... 11.05.2021, Sputnik Mundo

Agrega que "el Tribunal determinó que la NRA no presentó la petición de quiebra de buena fe porque esta presentación no fue para un propósito previsto o sancionado por el Código de Bancarrotas".Las solicitudes de quiebra generalmente congelan las demandas contra personas o corporaciones.La NRA había dicho que su declaración de quiebra detendría la demanda de la fiscal general de Nueva York alegando mala administración financiera, con la esperanza de que el caso de James fuera desestimado o transferido fuera del estado.Juicio en Nueva YorkEn respuesta al fallo del juez Hale el martes, James dijo que la NRA no dicta si responderá por sus acciones ni dónde responderá, ya que nadie está por encima de la ley, y aseguró que el caso continuará en un tribunal de Nueva York.La NRA es uno de los grupos de presión más poderosos de Estados Unidos y el año pasado James presentó una demanda para disolverla por presunta corrupción en la organización.Luego, la NRA solicitó protección por bancarrota y dijo que planeaba reinstalarse en Texas, más amigable con las armas, después de estar presente durante 150 años en Nueva York.El 21 de enero, un juez federal de Estados Unidos rechazó la oferta de la NRA de desestimar la demanda de la fiscal general de Nueva York.

