Actores protestan en Chile frente a casa de ministra por falta de apoyo en pandemia

Los profesionales, junto a personal técnico, directores y empleados de los teatros del país, desplegaron lienzos y entonaron consignas contra el Gobierno, además de realizar una performance de protesta con trajes negros colgados en una reja.El actor Néstor Cantillana dijo al mismo medio que "en este día que debería ser una fiesta para nosotros, estamos todos de negro y tristes porque no hemos recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno, y no solo nosotros, sino todos los trabajadores del teatro"."Tenemos la convicción de que la cultura y el arte son fundamental para tener una sociedad mejor y no creemos en la versión del Ministerio de Cultura de que han querido pero no han podido hacer nada", afirmó.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 1.256.546 personas, de las cuales 27.356 fallecieron.A nivel global son 158.651.638 los casos confirmados y 3.299.764 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

