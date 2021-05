https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112073762.html

México solicitó a EEUU el préstamo de vacunas AstraZeneca que deben ser verificadas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que solicitó a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris el... 11.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-11T15:50+0000

2021-05-11T15:50+0000

2021-05-11T15:50+0000

astrazeneca

vacuna contra coronavirus

andrés manuel lópez obrador

américa latina

méxico

"Solicitamos que se pudieran presar o adelantarnos vacunas de AstraZeneca que ellos no han autorizado para ser aplicadas en EEUU, y tienen una cantidad considerable", dijo el jefe de Estado.México recibió en préstamo, en marzo y abril pasados, 2,7 millones de dosis de ese producto biológico desarrollado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, del cual que Argentina y México tiene un acuerdo de producción conjunta que comenzará a producir los primeros resultados a finales de mayo.López Obrador y Harris sostuvieron una conversación el viernes 7 de mayo, enfocada en asuntos migratorios y los problemas de violencia y pobreza en Centroamérica como causa de un creciente éxodo masivo."Pero que antes de hacer esos envíos están practicando pruebas a la vacuna, porque no quieren enviar algo que no esté en buen estado, que no sean vacunas caducas sino que sean vacunas efectivas", relató el gobernante sobre el tema que estaba fuera de la agenda anunciada de la conversación.

astrazeneca, vacuna contra coronavirus, andrés manuel lópez obrador, méxico