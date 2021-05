https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112071038.html

El presidente de la agencia reguladora de Brasil pide no dañar la imagen de la vacuna Sputnik V

El presidente de la agencia reguladora de Brasil pide no dañar la imagen de la vacuna Sputnik V

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El director presidente de la Agencia Nacional Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), Antonio Barra, pidió que la negativa dada por...

Barra confió en que si, en el futuro, se resuelve el proceso y se autoriza el uso de esta vacuna en Brasil "no se le acredite ninguna característica mala", y añadió: "Es una preocupación, dado todo este movimiento, que la población tenga recelos hacia esta vacuna; no es de ninguna forma nuestra intención".El responsable del órgano regulador brasileño remarcó que a día de hoy el proceso de análisis de la vacuna Sputnik V está "parado" porque faltan documentos que deben ser entregados por el Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna.Preguntado por el relator de la comisión de investigación, el senador Renan Calheiros, Barra admitió que las fábricas donde se produce la Sputnik V en Rusia cuentan con el certificado de buenas prácticas que otorga la Anvisa.También explicó que a lo largo de los últimos meses el Ministerio de Salud no tuvo ningún papel a la hora de colaborar en la obtención de los documentos necesarios para analizar la viabilidad de la vacuna. Además, Barra negó haberse reunido con representantes de EEUU durante el proceso que analizaba la importación de la vacuna rusa Sputnik V.Al ser preguntado sobre si se reunió con representantes de Pfizer o del Gobierno de EEUU respondió:El representante del órgano regulador brasileño añadió que ni siquiera sabría reconocer físicamente al embajador de EEUU en Brasil. Barra afirmó que en los últimos meses se reunió con representantes diplomáticos de Kazajistán, Rusia, Paraguay y la India, y que mantuvo videoconferencias con representantes de Canadá y con el Ministerio de Salud de Chile, pero no con ninguna autoridad de EEUU.Respecto al veto a la vacuna Sptunik V destacó que se trata de una "cuestión regulatoria" que debería quedar al margen de las relaciones diplomáticas.Recientemente, la Anvisa rechazó una petición para la importación y uso en Brasil de millones de dosis de la Sputnik V, alegando que la información sobre la vacuna estaba incompleta y que no había garantías sobre su seguridad. Aprobación de CovaxinEl director presidente de Anvisa, aseguró que no se descarta la futura aprobación de la vacuna india contra el COVID-19 Covaxin para su uso en Brasil.En su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la pandemia, Barra aseguró que confía en que a medio plazo la vacuna pueda ser aprobada, confiando "en la tradición de la India de la rápida resolución de problemas".El pasado 31 de marzo, la Anvisa negó una petición de importación de la vacuna Covaxin, desarrollada por el laboratorio Bharat Biotech, alegando que no había certezas sobre su eficacia y seguridad y apuntando malas condiciones de la fábrica en la India.Antes de ese veto a la importación, el Ministerio de Salud había firmado un contrato de compra de 20 millones de dosis de este inmunizante.No obstante, Barra negó que el ministerio se hubiera precipitado, destacando que el proceso de análisis que se puso en marcha aún puede ser aprovechado y que la vacuna podría usarse en Brasil si cambian las condiciones evaluadas hasta el momento.

