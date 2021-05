https://mundo.sputniknews.com/20210511/1112069421.html

La Autoridad gestora prevé ampliar y hacer más profundo el cauce del canal de Suez

EL CAIRO (Sputnik) — La Autoridad gestora del canal de Suez propuso ampliar y hacer más profundo el cauce de la vía marítima egipcia después del encallamiento... 11.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-11T13:57+0000

2021-05-11T13:57+0000

2021-05-11T14:10+0000

internacional

canal de suez

egipto

áfrica

"La propuesta que les presentamos hoy [el 11 de mayo] prevé obras para ampliar y hacer más profundo [el cruce del canal] en un tramo de 30 kilómetros, del kilómetro 132 al 162", dijo Rabie en un discurso transmitido por la cadena Extra News.Precisó que el proyecto prevé ampliar el cauce en 40 metros hacia el este y hacerlo más profundo, hasta 22 metros de profundidad.Además, según Rabie, se prevé ampliar el cauce del canal en un tramo de 10 kilómetros, del kilómetro 122 al 132, en la región del Gran Lago Amargo.La autoridad empezó a estudiar la posibilidad de ampliar el cauce del canal en abril pasado tras el incidente con el carguero Ever Given.El 23 de marzo, el supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez taponando una de las rutas comerciales más importantes del mundo.Según expertos, la causa principal del incidente es el tamaño gigante del buque. El portacontenedores mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.La navegación por el canal se reanudó el 29 de marzo tras el reflote del carguero.Los daños por el bloqueo del tráfico en la mayor vía marítima del comercio se estiman en unos 1.000 millones de dólares.

canal de suez

egipto

2021

canal de suez, egipto, áfrica