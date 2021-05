https://mundo.sputniknews.com/20210510/no-solo-la-reforma-tributaria-las-heridas-que-mantienen-las-protestas-en-colombia-1112048055.html

No solo la reforma tributaria: las heridas que mantienen las protestas en Colombia

El retiro del proyecto de reforma tributaria enviado al Congreso y el alejamiento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hicieron pensar al presidente de Colombia, Iván Duque, que las multitudinarias protestas desplegadas en todo el país desde el 28 de abril llegarían a su fin. Sin embargo, las movilizaciones populares no se detienen y, en paralelo al diálogo que puede abrirse con el Gobierno, van por cambios en la salud y en la seguridad."Consideramos el anuncio del retiro del proyecto de reforma tributaria como un triunfo de los millones de colombianas y colombianos que se han movilizado y del apoyo mayoritario que la ciudadanía brindó al Paro Nacional", celebraron en un comunicado emitido a comienzos de mayo por las centrales sindicales que conforman el denominado Comité Nacional del Paro.Ya en ese momento, el Comité adelantaba que con el anuncio de Duque "no se desactiva la movilización" porque "la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria".Luego de que el presidente Duque aceptara abrir un ámbito de diálogo con las organizaciones, el Comité Nacional del Paro presentó una serie de otras propuestas en lo que denominó como un "pliego de emergencia" que había sido presentado originalmente por los trabajadores a mediados de 2020 y que complementa los reclamos contra la violencia policial y que incluyen medidas económicas y sanitarias.¿Cuáles son los nuevos reclamos de las protestas en Colombia?El Comité Nacional del Paro resumió el rechazo a la acción represiva en el pedido de "desmonte" del Escuadrón Móvil Antidisturbios, un cuerpo policial de Colombia utilizado contra grandes movilizaciones y acusado desde 2019 de muertes, detenciones arbitrarias y violencia desmedida contra manifestantes.De forma más abarcativa, el Comité también reclama "garantías constitucionales a la movilización y la protesta" y "desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables".En lo económico, uno de los puntos fundamentales del pliego es el establecimiento de una "renta básica" que corresponda, por lo menos, a un salario mínimo legal mensual, valor que en 2021 corresponde a 908.526 pesos colombianos (unos 241 dólares).El Comité Nacional del Paro también pide que el Gobierno impulse una "defensa de la producción nacional", tanto en el sector agropecuario y campesino como industrial y artesanal. En ese marco, propone mayores subsidios a pequeñas y medianas empresas.Si bien la reforma tributaria quedó en suspenso, las organizaciones van ahora contra lo que consideran una reforma laboral encubierta en el decreto 1174 aprobado por el Ejecutivo colombiano. La normativa establece un "Piso de Protección Social" para personas con contrato laboral a tiempo parcial o por horas y que ganen menos que el salario mínimo vigente. Para los sindicatos, la medida solo busca promover el trabajo parcial y permitir la flexibilización del mercado laboral.El otro gran reclamo del Comité Nacional del Paro está en la salud. Las organizaciones rechazan el proyecto 010 de 2020, enviado al Congreso por el Gobierno de Iván Duque en plena pandemia de COVID-19.Mientras para el Gobierno el proyecto "ajusta y actualiza el sistema de salud" del país, para las organizaciones se trata de una reforma de la salud que no garantiza los derechos a la salud de los ciudadanos y fortalece a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), empresas privadas que ejercen como intermediarias en el sistema de salud colombiano.

