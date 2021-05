Las redes reaccionan al momento más triste en la vida de Luis Miguel

https://mundo.sputniknews.com/20210510/las-redes-reaccionan-al-momento-mas-triste-en-la-vida-de-luis-miguel-1112028054.html

El 9 de mayo salió el quinto capítulo de la serie de Netflix dedicada al cantante mexicano Luis Miguel. Los usuarios de las redes compartieron sus emociones... 10.05.2021, Sputnik Mundo

El episodio, titulado Te extraño, como uno de sus más grandes éxitos musicales, se acerca a la vida del cantante en el área musical. El Sol logró concretar un dueto con Frank Sinatra, una gran oportunidad en su carrera. Luis Miguel confesó sentir una profunda admiración por el estadounidense e incluso llegó a mencionar que "aprendió inglés gracias a él". La canción elegida para dueto fue Come Fly With Me (Ven vuela conmigo, en español).Además, el episodio narra el dolor que le causó perder a uno de sus grandes amigos: Hugo López, que fue representante del cantante. Luis Miguel lo consideraba como una de las personas más cercanas y un segundo padre, después de la ruptura con Luisito Rey. Los internautas se quedaron conmovidos con la escena de su despedida y llenaron las redes de memes. Asimismo se puede observar cómo se desarrolla la relación entre Luis Miguel y su hija, Michelle Salas, fruto de su amor con Stephanie Salas.Netflix lanzó la primera temporada de la serie en 2018. La segunda temporada se estrenó en abril de 2021, pospuesta varios meses de la fecha planeada debido a la pandemia de coronavirus.

