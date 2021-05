https://mundo.sputniknews.com/20210510/fernando-simon-actualiza-los-datos-sobre-el-coronavirus-en-espana-1112032815.html

Fernando Simón actualiza los datos sobre el coronavirus en España

Fernando Simón actualiza los datos sobre el coronavirus en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, comparece ante los medios de comunicación... 10.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-10T16:37+0000

2021-05-10T16:37+0000

2021-05-10T16:47+0000

españa

coronavirus en españa

fernando simón

ministerio de sanidad de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1112032489_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_be31df43649fb6608332fc552450f673.jpg

"Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España". Así ha iniciado su rueda de prensa Fernando Simón, apostillando que "yo creo que a buen entendedor...". El director del CCAES ha mostrado así su descontento ante las aglomeraciones que se han producido en el país en los últimos días. La comparecencia de Fernando Simón tiene lugar en medio de la polémica surgida tras la decisión del Gobierno de España de no prorrogar el estado de alarma. Una decisión que muchos ciudadanos decidieron celebrar saliendo a las calles de sus ciudades provocando imágenes que han causado la indignación del colectivo sanitario. "Estoy decepcionado", ha dicho Fernando Simón, "incluso conmigo mismo porque no he sido capaz de transmitir el mensaje". Las imágenes que se vieron en la madrugada del 9 de mayo, "imágenes que no me hicieron ninguna gracia", ha insistido Simón, asegurando que el final del decreto de alarma no supone el fin del coronavirus, ni "el fin de los riesgos".Cabe recordar que el Ejecutivo considera que las comunidades autónomas tienen mecanismos suficientes para hacer frente a la pandemia, aunque el resultado por ahora es que no todas pueden aplicar las mismas medidas, ya que la última decisión la tiene su respectivo Tribunal de Justicia.Horas antes de la rueda de prensa del director del CCAES, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez aseguraba desde Atenas que España está a "100 días de lograr la inmunidad de grupo".

https://mundo.sputniknews.com/20210510/ha-hecho-bien-el-gobierno-de-espana-en-terminar-con-el-estado-de-alarma-1112025851.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus en españa, fernando simón, ministerio de sanidad de españa