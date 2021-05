https://mundo.sputniknews.com/20210510/dia-de-la-victoria-occidente-no-podra-borrar-la-historia-1112039824.html

Día de la Victoria: Occidente no podrá borrar la historia

2021-05-10T17:55+0000

2021-05-10T17:55+0000

2021-05-10T17:55+0000

La ventaEntre varios medios que faltan a la verdad sobre las celebraciones del Día de la Victoria, podemos citar el ejemplo de El Periódico, que vendió el discurso de Putin como amenazante al incidir sobre "nuevas advertencias de Vladímir Putin a Estados Unidos y la Unión Europea". Algo que es falso, ya que en su discurso el mandatario ruso no mencionó nada sobre EEUU o la UE. Además es algo que se puede constatar fácilmente en la página web de presidencia, donde se puede comprobar que Putin no hizo mención alguna sobre Washington o Bruselas.En cambio, lo que sí hizo Putin fue dirigirse a los veteranos presentes en el acto: agradeció su "coraje y fortaleza", al indicar que son "un ejemplo inmortal de solidaridad y amor por la Patria". "Siempre recordaremos que fue el pueblo de la Unión Soviética quien realizó esta hazaña majestuosa".Entre otras cosas, El Periódico también afirma que el Día de la Victoria es una fecha "tan señalada en el calendario local". Pero la verdad es que, además de Rusia, lo celebran Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y países como Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania, cuyas autoridades obstaculizan a sus ciudadanos celebrar el 9 de mayo la victoria sobre la Alemania nazi.Estalla la guerra entre la UE y Reino UnidoSe veía venir. El Canal de la Mancha fue escenario y testigo de los primeros choques entre la Unión Europea y Reino Unido. Desde París acusan a Londres de querer imponer nuevas licencias de pesca a las que consideran injustas e impuestas a última hora. La isla británica de Jersey fue el escenario concreto, donde Reino Unido acusó a 50 barcos pesqueros británicos de obstaculizar su puerto, que llevó al premier, Boris Johnson, a enviar buques patrulla, y que fue respondido de la misma manera por las autoridades de Francia.En estas acciones subyace el último y polémico punto de las negociaciones entre el bloque comunitario y las islas británicas para llegar a un Brexit ordenado, y que según Francia, Reino Unido no está respetando, y que es el acuerdo pesquero.El también profesor de la Universidad de Murcia avisa que el Reino Unido sabe que tiene la sartén por el mango en el proceso del Brexit.Pero la cosa está lejos de terminar: desde Francia, el ministro delegado galo de Comercio Exterior, Franck Riester, expresó que el Elíseo no cederá: "La ley es bien clara y los acuerdos se deben cumplir... Las decisiones que han tomado los británicos, las consideramos nulas y sin valor". Mientras, ministra del Mar del gobierno francés, Annick Girardin, denunció la "imposición de criterios que no pertenecen" al pacto del pos-Brexit y mencionó la posibilidad de cortar el suministro de energía que Francia provee a Jersey.Consultado acerca de si se atreverían realmente a apagarle la luz a la isla de Jersey, Fernández Riquelme es claro. "El problema es que no se la van a apagar. […] Yo dudo mucho que la UE, que debería hacerlo, cortara la luz a la isla de Jersey. No va a dejar a sus habitantes sin trabajo, sin vida, por este motivo, y eso lo saben perfectamente nuestros 'queridos amigos' del Reino Unido", advierte el Dr. Sergio Fernández Riquelme.La violencia no se detiene en ColombiaEl presidente Iván Duque ordenó "el mayor despliegue que se tenga de capacidades de la fuerza pública" en Cali, ciudad que se ha convertido en el epicentro de las protestas que se desataron el 28 de abril, inicialmente debido a la reforma tributaria propuesta por Duque y que afectaba en gran medida a las clases más empobrecidas del país.Mientras, el Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC] denunció este domingo que su organización fue atacada con disparos por parte de civiles armados cuando intentaban ingresar a Cali para acompañar las manifestaciones en esa parte del país y reunirse con voceros del 'Paro Nacional' con el propósito de establecer una agenda de negociaciones con la Administración Duque.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

