De la gloria al piso en Colombia: 8 estatuas tumbadas durante las protestas | Vídeos

La estatua no gritó, no lloró, nadie quedó huérfano, esa estatua no era no papá ni mamá.



Pero el asesinato de más de 190 líderes indígenas en el gobierno de Ivan Duque sí dejó huérfanos, gritos, torturas, dolor y llanto.



Preocupense por lo importante.

Viva el #ParoNacional7M pic.twitter.com/bG9zKhxLQU