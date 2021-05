AMLO reemplaza su rueda de prensa con un acto musical por el Día de la Madre | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210510/1112030036.html

"No vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas, porque las mamás son primero", dijo el gobernante.El salón que sirve de estudio de televisión para las cotidianas conferencias "mañaneras" en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencial oficial, fue transformado en un escenario para una banda de diez músicos vestidos de gala negra, que acompañaron a la cantante de música popular, quien eligió un vestido blanco y un repertorio de todas las épocas de la música vernácula.En la conferencia número 615 de su mandato, con los periodistas como público, el presidente se alejó así de la intensa agenda informativa dominada por temas electorales, controvertidas reformas constitucionales, escándalos de corrupción, violencia incontenible, creciente migración y tragedias como la ocurrida recientemente en el metro de la ciudad de México.Festival mañanero"Queremos ofrecer un festival, la [conferencia] mañanera va a ser un festival, estoy hablando más despacio que de costumbre para que las mamás se acomoden, vean la televisión y el Internet, o escuchen el radio, porque va a ser un festival inolvidable", dijo el jefe del Ejecutivo.El concierto comenzó con la canción tradicional de Las Mañanitas, que desde principios del siglo XX se canta en México para festejar aniversarios."Para nosotros es un honor cantarles en esta fecha tan especial a las madres de México y, por qué no, a todas las mujeres de nuestro país", dijo la artista al comenzar su presentación.Algunas canciones que suelen ser cantadas por enamorados en serenatas, fueron ligeramente modificadas para introducir reivindicaciones de las mujeres asociadas a la igualdad de género."Esperamos que lo hemos preparado este día sea de su agrado, y que como dijo el presidente estén en casita, estén escuchando y sepan que les mandamos todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos para que pasen un hermosos día", dijo León a las madres.El espectáculo de una hora terminó sin mensaje de despedida, con la canción Como yo te amé, del cantautor Armando Manzanero, recientemente fallecido por COVID-19.El festejo de las madres está muy arraigado en la cultura popular mexicana, y desde 1911 la fecha se mantiene el 10 de mayo, mientras en otros países del continente se celebra cada segundo domingo del corriente mes.López Obrador dedicó el fin de semana a visitar obras en el sureste del país, una refinería y un tren interoceánico en el istmo de Tehuantepec.A finales de abril, el Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente abstenerse de difundir sus logros, obras públicas y discursos que pudieran influir en el actual proceso electoral para no afectar la equidad en las campañas.En las elecciones legislativas y municipales del 6 de junio próximo serán renovados los 500 asientos de la Cámara de Diputados, el 80% de casi 2.500 alcaldías, y 15 de los 32 gobiernos y congresos estatales.

