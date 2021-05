https://mundo.sputniknews.com/20210509/no-solo-juan-carlos-i-otro-miembro-de-la-realeza-criticado-por-matar-a-un-gigante-oso-rumano--1112007920.html

No solo Juan Carlos I: otro miembro de la realeza, criticado por matar a un gigante oso rumano

Parece que la realeza no aprende. Luego del escándalo por el viaje de caza del rey emérito Juan Carlos I de España que incluso le costó la corona, ahora un... 09.05.2021, Sputnik Mundo

Se trata del príncipe Emanuel von und zu Liechtenstein, de 32 años y sobrino del príncipe reinante Hans-Adam II. Emanuel se trasladó a Rumanía, país con 6.000 ejemplares, la mayor población de osos de Europa fuera de Rusia, para dispararle a una osa joven que había estado atacando granjas en el condado de Covasna, Transilvania.Al menos para eso tenía el permiso de caza de cuatro días emitido por el Ministerio de Medio Ambiente de ese país. Sin embargo, Emanuel decidió ir tras una presa más grande: Arthur, un enorme y popular oso pardo que vivía en una de las zonas protegidas.Rumanía prohibió la caza de trofeos desde 2016, debido a que el oso pardo es una especie protegida.Ahora, en medio de críticas de las organizaciones protectoras de los animales y de sectores de la socidad rumana, el asesinato de Arthur está siendo investigado por la Guardia Nacional del Medio Ambiente de Rumania, informó el jefe del ente, Octavian Berceanu, a la AFP.De acuerdo con una información de Antena 3, Emanuel no tenía licencia para disparar a este oso pardo e incluso varios de los involucrados podrían no haber tenido permiso de porte de armas. "No entendió cómo el príncipe pudo confundir a una osa joven que había estado robando pollos de un pueblo con el oso macho más grande que existía en las profundidades del bosque", sostuvo Paun.

