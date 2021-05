https://mundo.sputniknews.com/20210509/medio-chino-la-lucha-contra-china-y-rusia-seria-una-pesadilla-para-eeuu-1112014718.html

Medio chino: la lucha contra China y Rusia sería una pesadilla para EEUU

Medio chino: la lucha contra China y Rusia sería una pesadilla para EEUU

Estados Unidos está condenado al fracaso si Rusia y China unen sus fuerzas en una "lucha desesperada contra el enemigo", escribió The Global Times. 09.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-09T12:25+0000

2021-05-09T12:25+0000

2021-05-09T12:25+0000

relaciones internacionales

internacional

confrontación

china

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107039/52/1070395246_0:133:1920:1213_1920x0_80_0_0_87e88b6bd6437a965ef5ffeab561ecd3.jpg

El medio señala que la nueva Administración estadounidense se esfuerza por poner en contra de China no solo a la sociedad norteamericana, sino también a la occidental. Washington, según el diario, divide el mundo de forma sistemática y contribuye al crecimiento de los focos de confrontación y enfrentamientos estratégicos."EEUU espera crear una oposición fundamental, con la que pueda crear por la fuerza un sistema internacional dominado por los países occidentales, excluyendo a China y Rusia, y mantener la hegemonía de Estados Unidos con las ventajas económicas y tecnológicas existentes de Occidente", escribe el medio chino The Global Times.El poder combinado de China y Rusia es mucho mayor que el del antiguo bloque Unión Soviética-Europa del Este, escribe el medio chino. Además la fuerza económica, científica y militar de China y Rusia no solo es enorme en escala, sino que tiene implicaciones más amplias para todo el mundo, detalla. "Si alguien intenta pasar por encima de este hecho y empuja a China y Rusia a unir sus fuerzas en una lucha desesperada, esa debe ser su pesadilla", subraya The Global Times. Por su parte, tanto China como Rusia se han comprometido a mantener el sistema internacional con la Carta de las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional.Por otro lado, cualquier país occidental que se anime a desvincularse de China "se verá abocado a un viaje con pérdidas". El medio aconseja a terceros países lograr el máximo equilibrio entre China y EEUU, sin ofender a Washington abiertamente y evitando al mismo tiempo la confrontación con Pekín. La misma recomendación prosigue con respecto a las relaciones con Rusia. The Global Times subrayó que Rusia y China nunca han tenido la intención de construir una alianza militar. Sin embargo, cuanto más fortalezcan los países occidentales su alianza antagónica contra China y Rusia, más se inclinarán los dos países a enfrentarse conjuntamente. Esta es un regla básica de la política, indica el diario.

https://mundo.sputniknews.com/20201127/eeuu-no-esta-preparado-para-una-guerra-simultanea-contra-china-y-rusia-1093651750.html

https://mundo.sputniknews.com/20210122/rusia-y-china-son-las-principales-amenazas-para-eeuu-sin-importar-cual-partido-gobierne-1094192962.html

3

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

relaciones internacionales, confrontación, china, eeuu, rusia