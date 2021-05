https://mundo.sputniknews.com/20210509/la-reina-isabel-se-enamoro-del-principe-felipe-cuando-tenia-14-anos-1112019339.html

La reina Isabel se enamoró del príncipe Felipe cuando tenía 14 años

La reina Isabel se enamoró del príncipe Felipe cuando tenía 14 años

Una amiga de la adolescencia de la futura reina británica reveló en sus diarios que Isabel se enamoró de su futuro marido, el entonces príncipe Felipe de... 09.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-09T19:49+0000

2021-05-09T19:49+0000

2021-05-09T19:49+0000

estilo de vida

familia real británica

príncipe felipe

isabel ii

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/1094017392_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_f89df5141e1668fd0b177cadf08a2a3f.jpg

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la joven aristócrata de 16 años Alathea Fitzalan Howard fue enviada a vivir con su abuelo en Windsor, en las afueras de Londres. Afortunadamente, la familia real había evacuado a las princesas Isabel y Margarita a Windsor, y pronto Alathea asistió a clases semanales de dibujo, clases de baile y tés en su castillo, y escribió una crónica de todo lo sucedido en sus diarios.Howard —que murió en 2001 a los 77 años— llevó un diario durante 64 años. El primer volumen de su historial abarca de 1940 a 1945 y ofrece una visión de la joven que se convertiría en la reina Isabel II."Es la persona menos chismosa que conozco", escribió Alathea, algo decepcionada, sobre su nueva amiga, dos años menor que ella. "Plácida y sin emociones, nunca desea lo que no se le presenta".Alathea visitó con regularidad el castillo de Windsor para divertirse y jugar: jugar a las cartas, tomar clases de ballet y de danza, montar elaborados desfiles y, sorprendentemente, "escupir sobre un puente en un arroyo tratando de golpear las hojas cuando pasaban flotando". Alathea fue testigo del temprano enamoramiento de Isabel con su futuro marido, el entonces príncipe Felipe de Grecia."[Lilibet] dice que recorta [sus] fotos del periódico", informó Alathea en su diario tras esa primera confesión. Más tarde, cuando Felipe le envió a la joven Isabel de 17 años un retrato suyo por Navidad, la futura reina "¡bailó por la habitación con él de alegría!".Sin embargo, Isabel tuvo otros flechazos románticos. Tanto ella como Alathea se enamoraron de Hugh Euston, undécimo duque de Grafton. La princesa reveló que estaba "celosa" después de que Alathea bailara con él en un baile. Incluso robó un papel con su letra, que escondió en un cajón. Elizabeth era, según escribió Alathea, "tremendamente enérgica en los bailes, casi nunca se sentaba, y esto se debe tanto a su miedo a decepcionar a los muchos jóvenes que se acercan en filas para invitarla". A menudo bailaba hasta las 4 de la mañana, escribió Alathea.Alathea también pasó mucho tiempo con los padres de Isabel, anotando en su diario que el rey Jorge VI le dijo una vez a la reina que no comiera tantos pasteles de crema con el té. Asimismo, se burló de Lilibet por su "conciencia capilar".La joven Alathea a menudo se burlaba de los "gustos simples de la familia real". Pensaba que su fascinación por hacer saltar a sus perros sobre las redes era "aburrida", se quejaba de su escaso gusto cinematográfico y ridiculizaba su sentido de la moda. Al final del diario, Alathea y Elizabeth se distancian aún más: Alathea trabaja en un hospital y está ocupada atendiendo a los soldados heridos. Sin embargo, hay una escena en la que Isabel, de 16 años, se sincera sobre sus inseguridades y sentimientos encontrados respecto a ser reina y llevar una vida tan pública. "Dijo que se preguntaba si se casaría alguna vez", escribió Alathea. "Y dijo que si realmente quería casarse con alguien se escaparía, pero yo sabía que no lo haría realmente: su sentido del deber es demasiado fuerte aunque le conviene una vida más sencilla".

https://mundo.sputniknews.com/20210421/reina-isabel-segunda-imagenes-1111406132.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, príncipe felipe, isabel ii, reino unido