https://mundo.sputniknews.com/20210509/la-mansion-de-los-gates-frente-a-un-lago-que-pasara-con-la-propiedad-tras-su-divorcio-1112013831.html

La mansión de los Gates frente a un lago ¿qué pasará con la propiedad tras su divorcio?

La mansión de los Gates frente a un lago ¿qué pasará con la propiedad tras su divorcio?

La enorme propiedad, también conocida como Xanadu 2.0, se encuentra ubicada en el mismo vecindario del fundador de Amazon, Jeff Bezos, pero tras el divorcio... 09.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-09T10:49+0000

2021-05-09T10:49+0000

2021-05-09T10:49+0000

estilo de vida

gente

divorcio

bill gates

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1111868955_0:45:3183:1835_1920x0_80_0_0_91b21c3f4e4658c40708f94b4a898eff.jpg

No se saben muchos detalles sobre esta mansión, pero a lo largo de los años han circulado fotografías de su exterior que dan una idea de cómo puede ser su interior, además se han hecho públicos algunos testimonios de quienes posiblemente visitaron esta propiedad. Esta mansión de 66.000 pies cuadrados a la orilla del lago Washington incluye un spa, una enorme piscina, gimnasio a todo lujo, una sala de trampolines, un arroyo para peces, siete dormitorios y 24 baños, según publica The New York Times.La construcción de esta mansión fue iniciada por Bill Gates antes de que conociera a su esposa y aunque la millonaria pareja se separe y se repartan los bienes, es probable que Melinda Gates no dispute esta propiedad porque en 2019 en una entrevista con The New York Times confesó que deseaba vivir con Bill Gates en una casa de 140 metros cuadrados.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, divorcio, bill gates