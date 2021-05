https://mundo.sputniknews.com/20210508/gina-carano-cancelada-por-sus-opiniones-politicas-podria-volver-a-the-mandalorian-1112004253.html

Gina Carano, 'cancelada' por sus opiniones políticas, podría volver a 'The Mandalorian'

La actriz Gina Carano, famosa por dar vida a la exsoldada de choque imperial Cara Dune en la serie de Disney 'The Mandalorian', podría estar negociando volver... 08.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-08T17:59+0000

2021-05-08T17:59+0000

2021-05-08T17:59+0000

estilo de vida

gente

star wars

disney

eeuu

En febrero, los gigantes del entretenimiento Disney y Lucasfilm despidieron a la actriz después de que compartiera en sus redes sociales varias publicaciones polémicas. En particular, en una de sus stories, comparó a los simpatizantes del Partido Republicano con los judíos durante el Holocausto. La publicación generó una oleada de indignación por parte de sus fans, que la calificaron de antisemita y ofensiva. También se convirtió en la gota que colmó el vaso de los productores de The Mandalorian."Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables", declaró un portavoz de Lucasfilm en un comentario a Variety.Por su parte, la propia actriz confesó más tarde que "no era algo que le pareciera controvertido".Sin embargo, hay esperanza de que el personaje de Carano vuelva a aparecer en la popular serie. Por lo menos, así lo afirma el youtuber Overlord DVD: dice que unos "agentes de Hollywood" le han informado de que Disney está conversando "en secreto" con Carano sobre su posible participación tanto en la tercera temporada de The Mandalorian como en las series derivadas de la saga.El propio Disney no confirmó los rumores, aunque es poco probable que la famosa actriz cuente con el respaldo de los creadores de la serie, y es que continúa compartiendo con sus fans publicaciones controvertidas y teorías conspiratorias.Así, en una de las publicaciones, sugirió que el presidente Joe Biden no es más que un títere del gobierno mundial:"Ruedas de prensa diarias en la Casa Blanca""Noticias urgentes: los líderes demócratas recomiendan que usemos antifaces junto a las mascarillas para que no podamos ver lo que realmente ocurre"En esta ilustración, se puede ver al filántropo George Soros gobernando el mundo junto a otros miembros del Club de Bilderberg. "Solo tenemos que ponernos de pie, ¡y su pequeño juego terminará!", se lee en la imagen."Jeffrey Epstein no se suicidó", dice este mensaje encriptado, en referencia a la popular teoría conspirativa sobre una red secreta de pedófilos, entre cuyos miembros hay famosos actores y líderes políticos estadounidenses.

