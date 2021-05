https://mundo.sputniknews.com/20210508/epic-fail-fondo-de-zoom-delata-a-senador-estadounidense-1111997179.html

'Epic Fail': fondo de Zoom delata a senador estadounidense

La pandemia de coronavirus ha cambiado el día a día de las personas. Y no solo del ciudadano de a pie, hasta los políticos han tenido que adaptarse a esta... 08.05.2021, Sputnik Mundo

Andrew Brenner es un político republicano de 50 años que quiso aprovechar las ventajas de la tecnología para aparentar que estaba en su casa durante una reunión virtual cuando en realidad se encontraba detrás del volante.Fue precisamente con uno de los fondos disponibles en la plataforma Zoom que el senador ingresó en la reunión de la Junta de Control de Ohio a la que también asistieron varios colegas, quienes sí se encontraban en sus casas. Por la grabación, parece que al comienzo de la videollamada Brenner estaba dentro de su vehículo, que se encontraba estacionado. No obstante, en algún momento de la videollamada, el republicano comenzó a manejar su carro. El problema fue que el fondo de oficina que escogió empezó a cortarse, por lo que se podía ver parte del coche del senador. De no ser por esta falla, el cinturón de seguridad y el movimiento de los ojos lo hubiese delatado de igual manera.Esta situación resultó ser bastante irónica debido a que ese mismo día se estaba discutiendo un proyecto de ley presentado en el Senado de Ohio que proponía limitaciones más estrictas a las distracciones a la hora de manejar. El político; no obstante, no parece sentirse incómodo con la situación, ya que incluso defendió su actuación.

