https://mundo.sputniknews.com/20210507/sobrevivi-a-un-monstruo-el-perturbador-testimonio-de-una-ex-de-marilyn-manson-1111965566.html

"Sobreviví a un monstruo": el perturbador testimonio de una ex de Marilyn Manson

"Sobreviví a un monstruo": el perturbador testimonio de una ex de Marilyn Manson

La modelo Ashley Morgan Smithline ha revelado en una sincera entrevista con la revista People que el excéntrico rockero Marilyn Manson, con quien mantuvo una... 07.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-07T11:54+0000

2021-05-07T11:54+0000

2021-05-07T11:54+0000

marilyn manson

gente

violencia de género

abuso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1111965533_0:39:1300:770_1920x0_80_0_0_08035a16fa61b552b0c85e93077cb65b.png

La mujer conoció al célebre músico en noviembre de 2010, a través de un amigo, el fotógrafo Tyler Shields. Confesó que el intérprete —cuyo nombre real es Brian Warner— le sedujo con su inteligencia: el día que se conocieron, conversaron sobre la literatura rusa y el cine. Sin embargo, una vez que Ashley se mudó a su apartamento en Hollywood, su relación tomó un giro inesperado."Sobreviví a un monstruo", expresa la mujer. La modelo cuenta que Manson la mordió y golpeó cuando tenían sexo y hasta la cortó con un cuchillo con forma de esvástica. Al igual que otras exparejas del rockero, Smithline fue obligada a hacer un "pacto de sangre" con Manson. El cantante también la agredió sexualmente. La mujer recuerda que un día, "se despertó gritando", pues el músico le había atado los brazos para inmovilizarla y luego la violó. "No dejaba de decirme: 'No puedes violar a alguien de quien estás enamorado'", recuerda Ashley. El artista también encerró a su entonces novia "más de 100 veces" en un cubículo de cristal que tenía en su dormitorio y que llamaba "la habitación para las chicas malas". Y un día, grabó sus iniciales en su muslo: la mujer todavía tiene la cicatriz.Smithline admite que Manson "le lavó el cerebro". "Temía por mi vida todas y cada una de las veces que estuve con él”, confiesa la modelo.Si bien el propio músico rechaza todas las acusaciones y las califica de "horribles distorsiones de la realidad", Ashley no es la única mujer en acusar al músico de violencia y abusos. Aquí puedes leer las historias de otras víctimas del intérprete de The beautiful people.

https://mundo.sputniknews.com/20210207/la-esposa-de-marilyn-manson-amenaza-con-compartir-fotos-comprometedoras-de-su-ex-1094353736.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marilyn manson, gente, violencia de género, abuso