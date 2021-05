https://mundo.sputniknews.com/20210507/que-ciudad-podria-acoger-la-cumbre-entre-putin-y-biden-1111957491.html

¿Qué ciudad podría acoger la cumbre entre Putin y Biden?

¿Qué ciudad podría acoger la cumbre entre Putin y Biden?

La cumbre entre los mandatarios de Rusia y EEUU se está negociando y la elección de la mejor ubicación para el encuentro es uno de los puntos clave del evento... 07.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-07T00:52+0000

2021-05-07T00:52+0000

2021-05-07T00:52+0000

internacional

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0a/1093439484_0:0:2378:1338_1920x0_80_0_0_908370acbdb45783f5dabe3c5419040c.jpg

Pero la tarea resulta difícil teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, desde guerras hasta la impresión que han dejado las reuniones pasadas.Biden propuso la cumbre durante una llamada con Putin en abril. El mandatario estadounidense destacó que era mejor mantener un contacto sólido con Rusia en un mundo tan inestable como el actual. El 4 de mayo, el presidente de EEUU declaró que es su "esperanza y expectativa" reunirse con Putin cuando viaje a Europa a mediados de junio del 2021 para los encuentros con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea. El mandatario ruso no asistirá a esos eventos, pero algunos exfuncionarios y analistas estadounidenses señalan que tiene sentido que Biden se reúna con Putin en algún lugar europeo mientras el mandatario visita el continente.El anfitrión de la cumbre se convertirá en el centro de atención internacional durante al menos 24 horas. Algunos Gobiernos europeos ya han ofrecido sus principales ciudades para albergar la cita. Entre ellos un trío de países acostumbrados a acoger este tipo de reuniones: Suiza, Finlandia y Austria. Se consideran históricamente lugares neutrales, ya que ninguno de ellos es miembro de la OTAN, cuyo crecimiento durante mucho tiempo fue visto por Rusia como una amenaza.No obstante, los exfuncionarios y analistas estadounidenses citados por el portal Politico señalan que no hay que descartar opciones menos evidentes, entre ellos Reikiavik, la capital de Islandia; Praga, la capital de Chequia; Liubliana, en Eslovenia, y, tal vez, la capital de Azerbaiyán, Bakú.HelsinkiDe las tres primeras opciones, es probable que Helsinki sea la menos indicada, dada la mala impresión que dejó en la comunidad estadounidense aquella reunión del expresidente Donald Trump con Putin en 2018, destaca el portal. Una de las críticas a las que fue sometido Trump fue su posición con respecto a la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 en EEUU. Luego, el entonces presidente estadounidense intentó retractarse de sus comentarios, pero sin mucha suerte.Ir a Helsinki podría, posiblemente, darle a Biden la oportunidad de corregir lo que fue visto como un error por parte de Trump. No obstante, el columnista de Politico, Nahal Toosi, considera que la comparación con el expresidente eclipsaría lo que Biden y Putin esperan lograr si se encuentran.ReikiavikToosi asegura que Islandia tiene muchas posibilidades de ser el lugar elegido. Pero el problema es que es miembro de la OTAN desde hace mucho tiempo. Además, es más difícil llegar hasta la isla y actualmente un volcán activo está arrojando lava en un área cerca de Reikiavik.No sería la primera vez que Islandia organiza un evento de este tipo. Reikiavik fue el escenario de una famosa reunión de 1986 entre el líder soviético Mijaíl Gorbachov y el presidente de EEUU Ronald Reagan. Los jefes de Estado estuvieron cerca de llegar a un importante acuerdo de control de armas nucleares. Luego esta reunión se consideró un momento clave en los últimos años de la Guerra Fría.BakúAzerbaiyán mantiene relaciones sólidas tanto con Washington como con Moscú y sería una opción original. Pero las probabilidades de que Biden vaya allí son pocas, señala el columnista de Politico. Una visita del presidente de EEUU a Bakú probablemente ofendería a Armenia, así como a muchos armenio-estadounidenses. En abril del 2021, Biden reconoció formalmente el genocidio armenio de principios del siglo XX.LiublianaEn el 2001, Eslovenia fue la sede de una cumbre entre el entonces presidente George W. Bush y Vladímir Putin. En 2017, Eslovenia de nuevo se ofreció a recibir a Putin y Trump, señalando que la esposa del entonces mandatario estadounidense, Melania, es de origen esloveno.No obstante, si el país europeo decide ofrecer su candidatura al anfitrión de la cumbre del 2021 tiene una desventaja: se unió a la OTAN en el 2004. Pero parece que este factor no le importó mucho a Putin cuando recibió con agrado la oferta de los eslovenos de recibirlo a él y a Trump en el 2017.Tiempos difícilesLa relación entre EEUU y Rusia no pasa por su mejor momento. Moscú y Washington han tomado una serie de medidas de represalia en los últimos meses.Así, la Casa Blanca impuso un paquete de sanciones a los funcionarios rusos y expulsó a varios diplomáticos del país. El Kremlin, a su vez, respondió con la expulsión de diplomáticos estadounidenses y anunció que la Embajada estadounidense en Moscú no podrá contratar a nacionales de Rusia o terceros países. Además, fue restringido el movimiento de los empleados de la Embajada por el territorio ruso. Además, Washington decidió dejar de admitir solicitudes para obtener visas de no inmigrantes. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar las últimas declaraciones de Biden sobre su posible encuentro con Putin. A su vez, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, destacó a los medios rusos que "aún no hay nada que contar" sobre la posible cumbre y el potencial lugar de su celebración.

https://mundo.sputniknews.com/20210506/1111926979.html

https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111757406.html

https://mundo.sputniknews.com/20210429/biden-sienta-a-eeuu-otra-vez-en-la-mesa-multilateral-pero-mas-lejos-de-rusia-1111742651.html

1

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia