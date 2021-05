https://mundo.sputniknews.com/20210507/el-pinchazo-salvador-que-no-llega-como-se-vive-la-escasez-de-vacunas-anti-covid-19-en-bolivia-1111956884.html

El pinchazo salvador que no llega: cómo se vive la escasez de vacunas anti-COVID-19 en Bolivia

Mientras Bolivia continúa en la cresta de la tercera ola de COVID-19, en Cochabamba, como en otros departamentos, se suspendió la vacunación contra el COVID-19... 07.05.2021, Sputnik Mundo

Cochabamba es la ciudad boliviana con mayor índice de contagios y la situación es similar a la del resto del país: unidades de terapia intensiva colapsadas, hornos crematorios que no descansan y escasez de vacunas anticoronavirus. Por si fuera poco, este viernes 7 de mayo los médicos prevén realizar un paro de 24 horas. Entre otros puntos, reclaman la llegada de más dosis para enfrentar la pandemia.Desde las cinco de la madrugada, decenas de personas se acomodaron en fila en la entrada de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Para cuando salió el sol, ya eran cientos. Cerca del mediodía, seis cuadras de gente esperaba acceder a un pinchazo salvador.Había muchos ancianos, también jóvenes que los acompañaban o que iban a vacunarse por padecer una enfermedad de base. Conformaban una fila de coloridos paraguas que protegían del sol. Cuando pasaron siete horas de espera, algunos ánimos comenzaron a calentarse como el clima.Funcionarios del Servicio Departamental de Salud (SEDES) privilegiaron la vacunación de personas de la tercera edad, en desmedro de quienes tienen enfermedades de base.La molestia crecía entre este sector de la fila, mientras las personas de la tercera edad entraban y salían del centro de vacunación.A los pocos minutos, un doctor del SEDES salió a enfrentar la situación: contó hasta dónde llegarían a vacunarse (tres cuadras de fila) y avisó uno por uno al resto (otras tres cuadras) que no iba a ser posible inocularlos en esa jornada."Ya no va a haber vacunas, de aquí para atrás no podrán hacer nada. Estén atentos al noticiero: van a llegar más la próxima semana", continuó.Números preocupantesHasta el último reporte del Ministerio de Salud, del 5 de mayo pasado, en el país se registraron 312.407 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. En este lapso murieron por esta causa más de 13.000 personas.En estos días, Bolivia se acerca a contabilizar 2.000 casos diarios, que es la cifra máxima alcanzada en las dos primeras olas: tanto en julio de 2020 como en enero de 2021.Según el Ministerio de Salud, Santa Cruz fue el departamento con mayor número de contagios, con 533 casos en un día. Le siguió Cochabamba, con 440; La Paz con 250; Beni con 170; Tarija con 130; Chuquisaca con 105; Oruro con 134; Potosí con 52 y Pando con 21.Aunque Cochabamba (centro) está segundo en el ranking, su población es de aproximadamente 1,5 millones de personas, mientras Santa Cruz (este) se acerca a los tres millones de habitantes. Por este motivo, en el llamado "corazón de Bolivia" la pandemia cunde actualmente con más fuerza que en ningún otro departamento.Faltan vacunasYercin Mamani es jefe de Epidemiología del SEDES de Cochabamba. Informó que hasta el momento se aplicaron 200.000 dosis de diversas vacunas anti-COVID-19. La que se terminó en la Facultad de Medicina era de Pfizer, llegada a través del mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que los países empobrecidos también tengan posibilidades de enfrentar y vencer a la pandemia.Ante las protestas de la población luego de que se anunciara que no había más dosis, Mamani dijo: "Lamentablemente la cantidad de dosis que nos llegan es limitada. Vacunamos hasta agotar la cantidad que teníamos. Se ha dado prioridad a los adultos mayores".Y agregó: "Tenemos el compromiso de que antes del 15 de mayo llegará a Cochabamba un nuevo lote de más de 145.000 dosis, que se distribuirán de inmediato entre los 386 puestos de vacunación en todo el departamento".Pese a la falta de vacunas, el médico destacó que "en mayo hubo un trabajo más acelerado que en abril. Tenemos la capacidad suficiente, desde el punto de vista técnico-operativo, para ampliar la vacunación en el departamento".La carencia de vacunas en Bolivia, como en muchos países de América Latina, contrasta con la acumulación desmedida de dosis que ostentan algunos países del hemisferio norte.Por ello, el Gobierno de Arce encabezó una protesta internacional para que se liberen las patentes de las vacunas anti COVID-19, como una manera de democratizar su acceso a la mayoría de la población del planeta.La propuesta comienza a demostrar alta adherencia, ya que fue públicamente apoyada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladimir Putin.Otro paro médicoEl presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, confirmó que este viernes 7 se cumplirá un paro de 24 horas. Pero si el Gobierno nacional los convocara a una reunión, aceptarían levantar la medida de presión."Esperemos que hasta horas de la tarde recibamos la comunicación del ministro (de Salud, Jeyson Auza) para ir al diálogo y que el paro no se lleve adelante. Estamos a la espera de eso y estamos abiertos al diálogo", dijo Larrea a medios locales.Indicó que cursaron varias cartas al Ministerio de Salud, pero no obtuvieron respuesta: "El Gobierno no quiere reunirse con los médicos y eso no podemos seguir tolerando. Cada día mueren más profesionales de salud y la tercera ola no tiene ninguna respuesta del Gobierno", consideró Larrea.Por su parte, el ministro de Salud dijo a la prensa que "la población, en este momento, requiere de la participación y el compromiso de los profesionales y trabajadores en salud. Un paro en estas circunstancias podría ser catalogado de criminal".El Gobierno de Luis Arce Catacora mantiene un conflicto con el Colegio Médico que data de febrero pasado, cuando los galenos se opusieron a la sanción de la Ley de Emergencia Sanitaria, porque —argumentaron— el texto vulneraría su derecho a la protesta.

