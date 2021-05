https://mundo.sputniknews.com/20210507/eeuu-la-mayor-amenaza-para-las-democracias-del-mundo-1111980862.html

EEUU: la mayor amenaza para las democracias del mundo

Así lo atestigua un reciente sondeo llevado a cabo en 53 países donde fueron consultadas más de 53.000 personas. El estudio quedó plasmado en el informe... 07.05.2021, Sputnik Mundo

La confirmaciónLo que hace este informe es venir a confirmar, pero 'de boca' de una gran cantidad de ciudadanos alrededor del mundo, algo que siempre se supo. Porque una cosa es lo que intente vender la Casa Blanca, y otra muy distinta es asumir que se están dirigiendo a un rebaño que practica el borreguismo.Los números cantan: el 44% de los encuestados se mostraron preocupados por el impacto de Washington en la vida política de sus países, mientras que China y Rusia son vistos como una amenaza por el 38% y el 28% respectivamente, bastante por debajo pese a la parafernalia propagandística de EEUU, la Unión Europea, y demás fanáticos asociados."El gran ejemplo de la democracia mundial, el faro de la democracia, el faro del progreso, todo ese relato [propagandístico de EEUU] está muy bien que lo hayan dicho, que lo hayan intentado mostrar, pero cuando eso choca con la realidad de muchos otros países, directa o indirectamente, evidentemente la percepción no va a ser de que es un país que promueve la democracia, sino que es un país que precisamente promueve el golpe de Estado y la instauración de Gobiernos-títere allá donde tienen un interés económico. Y donde no lo tienen, pues les da lo mismo y dejan que esos países se hundan en su propia miseria".Liberar patentesEuropa está lista para debatir la propuesta de liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Así lo declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, luego de que la Casa Blanca se mostrara a favor de esta medida.En este sentido se pronunció también el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al indicar que "ahora, en Europa hay una idea, que en mi opinión merece atención [...], para liberar por completo las patentes de vacunas contra el covid-19". Asimismo, destacó que esta propuesta está en línea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio que prevé este tipo de medidas durante situaciones de emergencias.Trump amordazadoLa libertad de expresión es un derecho universal. Salvo excepciones, entre las cuales se encuentra el expresidente de EEUU Donald Trump. Facebook –que mantiene suspendida su cuenta desde el pasado mes de enero– acaba de tomar la decisión de seguir bloqueándole."La suspensión será sólo por seis meses", constató la cadena CNN, que al parecer lamenta que no sea una 'cadena perpetua', tratándose de una televisora que nunca ha dejado de atacar al republicano.América Latina celebra el Día de la VictoriaEl 9 de mayo es una fecha sagrada para Rusia, cuando se celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial [Gran Guerra Patria], un conflicto en el que más de 27 millones de soviéticos dieron su vida para derrotar a la Alemania nazi. La fiesta, donde se mezclan la alegría por el triunfo y el dolor por los caídos, se conmemora también en otros continentes.Entre ellos está América Latina, donde resalta el caso de Argentina, país que se destaca por una larga tradición de homenajear el Día de la Victoria con toda una batería de actividades. Este año tampoco será la excepción, según la presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, Silvana Yarmoliuk Stróganova, directora del Centro Ruso de la Universidad de Buenos Aires.Comunicó a Octavo Mandamiento que las circunstancias de la pandemia obligan a que las actividades conmemorativas para este 9 de mayo se realicen de forma online. Algo que, no obstante, no les va a quitar su dinamismo y densidad. Entre los eventos previstos mencionó 'El Día de la Victoria online', donde participarán compatriotas rusos en América Latina y, desde Moscú, integrantes del grupo musical ruso Grenada.Piden sancionar al presidente de Colombia Iván DuqueLa Fundación Internacional de Derechos Humanos exhorta a la Unión Europea a suspender la venta de armas a Colombia y sancionar al presidente colombiano Iván Duque por violación a los derechos humanos."Si en episodios anteriores, la Unión Europea y EEUU han adoptado medidas contra altos dirigentes de países con los que están enfrentados, con pretextos de violación a los derechos humanos, en estos momentos, con estas violaciones de los derechos humanos que están y son evidentes, son flagrantes, lo razonable sería que se hiciera lo mismo respecto de los principales responsables gubernamentales de esta represión y exceso policial", advierte Jaume d'Urgell, secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

