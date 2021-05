https://mundo.sputniknews.com/20210507/dia-mundial-del-comercio-justo-una-forma-alternativa-de-abordar-el-comercio-1111986906.html

Día Mundial del Comercio Justo: una forma alternativa de abordar el comercio

Como cada año, este 8 de mayo se recuerda la fecha que busca divulgar una corriente comercial que pretende ser herramienta de la lucha por la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del ambiente.

Día Mundial del Comercio Justo: una forma alternativa de abordar el comercio Como cada año, este 8 de mayo se recuerda la fecha que busca divulgar esta corriente comercial que pretende ser herramienta de la lucha por la erradicación de la pobreza y el mejoramiento del ambiente. Sputnik consultó a Camila Recabarren, de la Asociación de Comercio Justo de Chile.

El llamado Comercio Justo es un sistema comercial alternativo al convencional, que entiende la actividad como una herramienta para el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Si bien el dinamismo del comercio siempre se vio como dinamizador de la economía, para el Comercio Justo esta condición no es suficiente por sí misma, pues esconde, en muchos casos, vulneraciones de derechos e incluso saqueos de recursos naturales.Es así que para que un producto pueda considerarse fruto del Comercio Justo, no alcanza con que su venta genere valor agregado a la economía. En cambio, ese valor tiene que estar acompañado de tratos y salarios apropiados para quienes intervienen en su producción. Sputnik dialogó con la encargada de comunicación de la Asociación de Comercio Justo de Chile, Camila Recabarren."Además busca luchar contra la pobreza porque se basa en condiciones laborales y salarios justos que sean sostenibles en toda la cadena de producción. Esto implica que cuando yo tomo un producto, y miro hacia atrás todas las acciones que se desarrollaron para tenerlo en mi mano, tienen que haber sido dignas para todos los involucrados no solo a nivel laboral, sino de vida, sin haber pasado por abusos", completó.La entrevistada también habló del cuidado del medio ambiente que establece esta forma de comercio, así como de los sellos para identificar productos y sobre las recomendaciones para comprar cuando no podemos pagar o no tenemos al alcance productos certificados.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

