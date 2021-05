https://mundo.sputniknews.com/20210507/de-venezuela-o-colombia-la-arepa-la-manzana-de-la-discordia-cuyo-origen-despierta-pasiones-1111957758.html

¿De Venezuela o Colombia? La arepa, la manzana de la discordia cuyo origen despierta pasiones

¿De Venezuela o Colombia? La arepa, la manzana de la discordia cuyo origen despierta pasiones

El origen de la famosa arepa, plato típico tanto de Venezuela como de Colombia, es uno de los temas de debates más álgidos.

Pero comencemos por el principio. ¿Qué es una arepa? Es una masa redonda plana hecha, en su mayoría, de maíz y que puede ser cocinada tanto a la plancha, como en aceite. Tiene decenas de variaciones dependiendo de la región y puede ser rellenada con casi cualquier alimento.A pesar de que la arepa de Colombia y la de Venezuela tienen sus diferencias, en cada país también existen múltiples maneras de prepararlas, pero la controversia no se encuentra allí, se encuentra principalmente en su origen, ya que cada país afirma que nació en su territorio. El origen real de la arepaEn el punto en donde todos parecen coincidir es que la palabra arepa deriva de la voz cumanagoto, grupo indígena que habitaba lo que hoy es el estado venezolano de Sucre, erepa. De esta manera denominaban a un pan de maíz de forma redonda, de acuerdo con la mayoría de los cronistas de la época. La primera mención histórica realizada por un europeo sobre la arepa es la del comerciante florentino Galeotto Cey, que vivió en Venezuela entre 1539 y 1553. En su manuscrito titulado Viaggio e Relazione delle Indie, mencionó que este alimento era consumido por frecuencia por los cumanagotos, de acuerdo con el historiador venezolano José Rafael Lovera.Sin embargo, el origen exacto no está claro, ya que no se ha descubierto cuál fue el primer grupo indígena en realizar esta preparación. De lo que sí se tiene claridad es que es un plato que se remonta a muchos siglos antes de la llegada de los españoles al continente, cuando no existían las fronteras que hoy separan a Colombia de Venezuela. De la arepa pelada a la harina precocidaA pesar de que existen varias formas de preparar la arepa, la vasta mayoría utiliza el maíz como materia prima. El método de preparación incluía pelar los granos de maíz con lejía o descascararlos en el pilón. Sin embargo, era una técnica laboriosa que requería de mucho tiempo. En 1954, el ingeniero mecánico Luis Caballero Mejías, graduado de la Escuela Técnica Industrial de Caracas, registró la patente de una harina procesada de maíz deshidratada. Esta patente sería vendida tres años más tarde a Empresas Polar, corporación venezolana que se encargó de difundir el método venezolano de preparación de la arepa.Esta harina, conocida tanto en Colombia como en Venezuela como harina P.A.N, facilitó la forma en la que era preparado este plato, ya que solo con agregar agua, sal y colocarlo unos minutos al sartén se podía disfrutar de esta comida. Esta facilidad disparó el consumo de arepa como alimento en las ciudades y permitió su rápida exportación. La propia Empresas Polar trasladó las plantas de producción de la harina PAN a otros países entre los que figuran Colombia y EEUU. Esto, junto con la migración venezolana, ha ayudado a la difusión de este plato por todo el mundo. Variedades y la principal diferencia entre la arepa colombiana y la venezolanaDebido a la cantidad de variedades que existe de la arepa en cada país, es difícil determinar la diferencia entre los dos países. Sin embargo, se puede afirmar que en la mayoría del territorio venezolano las arepas se hacen con harina de maíz precocida y agua y son preparadas en un budare (una plancha circular de hierro fundido o arcilla) o en sartén. Los más común es servirla abierta y rellena ya que se puede utilizar prácticamente cualquier ingrediente: desde carne desmechada hasta ensalada de gallina.En los últimos años, en Venezuela han aparecido una nueva variedad de arepas: las arepas realizadas no solo con maíz, sino con batata, yuca, plátano, remolacha, auyama, espinaca y cualquier vegetal capaz de darle un color y un sabor diferente a la masa.Mientras, en Colombia es común que a la masa se le agregue queso o que se haga con un huevo adentro (la famosa arepa de huevo).No obstante, esto es solo una generalización, ya que, de acuerdo con una investigación realizada por la Corporación Academia Colombiana de Gastronomía titulada La Arepa, el pan nativo, existen solo en el territorio de este país más de 70 variedades de arepa en donde se usan diversos ingredientes, técnicas de cocción, utensilios y variedad de rellenos. En conclusión, ¿es venezolana o colombiana?Aunque esta sea una pregunta sin una respuesta definitiva, lo cierto es que en ambos países la arepa es considerada un plato que no puede faltar en la mesa de ninguna familia. Su versatilidad hace posible que se amolde a cualquier estilo de vida, además de ser fácil de preparar. Con tantas ventajas, es fácil entender por qué estos vecinos están dispuestos a defender su origen.

