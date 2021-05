https://mundo.sputniknews.com/20210507/de-africa-a-europa-un-mar-de-muerte-y-desesperacion-1111988986.html

De África a Europa: "Un mar de muerte y desesperación"

De África a Europa: "Un mar de muerte y desesperación"

Crece la preocupación por parte de organizaciones de rescate de personas en el Mar Mediterráneo por la muerte de los migrantes que no alcanzan tierra firme.

Los naufragios en el Mar Mediterráneo por parte de quienes huyen de la guerra, el hambre y la violencia en precarias embarcaciones desde África hacia Europa, son una constante en la dramática situación de la migración y la falta de cumplimiento de las políticas humanitarias.A las personas que huyen por el mar y se accidentan, "no se les trata como náufragos sino como migrantes", dijo a Sputnik el italiano Ricardo Gatti, Jefe de misión y director de Open Arms Italia."Las ambulancias por la calle recogen a las personas y las llevan lo antes posible a un hospital. Nadie imagina bloquear su paso y no dejarlas entrar a los hospitales. Esto ocurre en el mar con los rescatistas", agregó."El mar se convierte en un muro que no da paso (…) Y los gobiernos criminalizan a los migrantes y rescatistas”, dijo Gatti.Desde el año 2014 hasta la fecha, más de 20.000 personas murieron ahogadas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Solo en 2020 más de 108 mil personas fallecieron bajo estas circunstancias. En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

