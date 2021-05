https://mundo.sputniknews.com/20210507/colombia-nunca-vivimos-una-situacion-tan-espeluznante-como-la-actual-1111966038.html

Colombia: "nunca vivimos una situación tan espeluznante como la actual"

Colombia: "nunca vivimos una situación tan espeluznante como la actual"

Tras la severa represión policial hacia las movilizaciones sociales que protestan contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno, el director de la Agencia... 07.05.2021, Sputnik Mundo

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia alertó por los actos de violencia registrados en la ciudad de Cali en la noche del 3 de mayo, cuando la Policía abrió fuego contra manifestantes en el marco de las protestas populares. Al respecto, "todo inicia a partir de la convocatoria del Comité Nacional de Paro, que es una plataforma donde convergen diversos sectores sociales que planteaban una iniciativa que venía del año anterior, cuando trazó un pliego de emergencias que el Gobierno no atendió", afirmó Ayala.La policía colombiana es denunciada por violación de Derechos HumanosEn este sentido, "la grave situación fiscal y la propuesta de proyecto de reforma tributaria que presenta el Gobierno recarga la crisis socioeconómica, que se ha agudizado en el marco de la pandemia, en la espalda de la clase media colombiana", aseveró. Por su parte, "los grandes capitales financieros han sido ayudados por el Estado, teniendo una serie de excepciones con las cuales evaden el pago de impuestos", indicó.En lo concerniente a la severa represión efectuada por el Ejecutivo colombiano, "ya había un antecedente muy complicado, donde se presentaron manifestaciones contra la brutalidad de las fuerzas represivas, lo cual generó una situación muy compleja en el país, con varios asesinatos perpetuados por la policía", lamentó. Sin embargo, "no se ha vivido una situación tan espeluznante como la actual, en la que el Gobierno no respeta el derecho a la protesta en el marco de una severa violación de Derechos Humanos", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista Marcelo Ramírez, con quien dialogamos acerca del conflicto entre China y Taiwán, con motivo de la visita no oficial de miembros del Gobierno norteamericano a la isla.Taiwán como campo de batalla geopolítica entre China y EEUUChina dirigió una advertencia a EEUU en relación con la visita de una delegación no oficial a Taiwán, según informó el portavoz de la Cancillería de la República Popular China, Zhao Lijian. Al respecto, "estamos ante la posibilidad de una escalada de conflicto en las relaciones entre China y EEUU, ya que Taiwán es una de las líneas rojas que China jamás estaría dispuesta a renunciar y es lo que está advirtiendo", señaló.En este marco, sobre el principio "un país, dos sistemas", como el que rige en Hong Kong, "el fuerte crecimiento del gigante asiático hace que el balance se incline en esa solución", indicó. Aunque la presidente tiene una postura independentista, "la isla está dividida en partes iguales entre los que se muestran a favor y en contra al acercamiento a la República Popular", expresó. De todas maneras, "el resultado dependerá de la disputa general con EEUU", concluyó Ramírez.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis en torno al desarrollo de la bioeconomía sustentable en Sudamérica.Amazonas 1440En el cierre del programa, estuvimos en contacto con el sociólogo y periodista Esteban Perroni, con quien dialogamos sobre su investigación titulada "Amazonas 1440. 50 años después". Esa es la dirección del hogar de la familia de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, el 14 de abril de 1972.

