"Colombia llora, pero no se rinde": Madrid se congrega para apoyar al pueblo colombiano | Vídeo

Entre el desconcierto y la angustia, el mundo se conmociona con la situación que vive actualmente Colombia. En ciudades españolas como Madrid se celebran... 07.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-07T16:17+0000

2021-05-07T16:17+0000

2021-05-07T16:17+0000

paro nacional en colombia (2021)

iván duque

madrid

españa

protestas

colombia

Desde que comenzaron las protestas en Colombia contra las políticas económicas del presidente Iván Duque, son muchos los que han alzado su voz tanto en las redes sociales como en forma de manifestación para pedir al Gobierno colombiano que detenga las violaciones de derechos humanos contra la población civil. España ha sido uno de los países que han acogido multitudinarias manifestaciones para apoyar a los manifestantes colombianos. Primero fue en Barcelona, y la más reciente ha tenido lugar en Madrid, donde miles de colombianos se congregaron el jueves 6 de mayo en el parque de El Retiro para protestar contra el Gobierno del presidente Iván Duque y defender el movimiento civil que se está desarrollando en Colombia."Aquí estamos demostrando que somos millones de colombianos y no solamente en el exterior sino en el país, donde están acabando con los jóvenes de Colombia", comentaba Natalia Peña,."En este momento emitimos a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, un llamado de alerta, de SOS, porque los vídeos y las pruebas no mienten, porque no se trata de un discurso de odio, se trata de que nuestra Colombia, esa que tanto decimos amar, la están desangrando, en nuestros ojos y ante los ojos del mundo". "No nos vamos a quedar callados", subrayó, . Durante la jornada, se pudo ver numerosas banderas de Colombia, camisetas amarillas en alusión a la selección nacional de fútbol y sobre todo a los manifestantes levantando carteles con lemas como "Colombia llora, pero no se rinde" o "Que el privilegio no te nuble la empatía", mientras se coreaban consignas contra el Gobierno de Duque.En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, hizo recientemente un llamamiento a la calma y al cese de la violencia en Colombia en una rueda de prensa en la que fue preguntada por este asunto. "Llamamos a las partes a la calma, al cese de la violencia y al diálogo como manera de reconducir discrepancias que puedan existir en Colombia en estos momentos", declaró la jefa de la diplomacia. Según datos de la ONG Temblores, hasta el momento (octava jornada de protestas) las protestas han dejado 37 víctimas de "homicidio" y 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.

madrid

colombia

