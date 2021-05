https://mundo.sputniknews.com/20210507/1111993860.html

Transportistas de Quito anuncian suspensión de actividades

QUITO (Sputnik) — La Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito anunció la suspensión de actividades a partir del 10 de mayo en la capital de... 07.05.2021

El directivo de la cámara, que agrupa a las operadoras privadas de buses de transporte público, urbano, rural y combinado, aseguró que el sector no cuenta con recursos para la compra de combustible y el mantenimiento de los vehículos.Según Santamaría, el incremento mensual del precio de los combustibles afecta las operaciones del transporte público, por lo que pidió un congelamiento en esos valores.En la nación suramericana rige desde julio del año pasado un sistema de bandas móviles para los precios de los combustibles que implica reajustes mensuales.En la actualidad el diésel, que utilizan muchas de las unidades de transporte público, se comercializa a 1,44 dólares por galón, tras el reciente incremento del precio en 44 centavos registrado en abril.A lo anterior se une que desde hace 18 años se mantiene en Quito en 25 centavos de dólar el costo del pasaje de transporte público urbano.Santamaría dijo que las recaudaciones diarias no permiten mantener los costos de los combustibles, el mantenimiento de los vehículos, ni cubrir sus deudas con los bancos y casas comerciales.La suspensión de actividades no incluye al transporte municipal.

