Colombia preveía desde hace 4 meses declarar persona no grata a diplomático cubano

El Gobierno de Colombia evaluaba desde hace cuatro meses la posibilidad de declarar persona 'no grata' al primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá... 07.05.2021, Sputnik Mundo

Según ese medio, desde entonces el Gobierno colombiano trabajaba en la verificación de "supuestas operaciones de influencia, a través de cadenas de difusión mediante grupos de WhatsApp" realizadas por García Lazo, así como "conversatorios y foros" en los que el funcionario participó y "el impulso a tendencias en redes sociales en torno a movilización de masas". Según la Unidad Investigativa de El Tiempo, el funcionario fue presentado en charlas en la Universidad Nacional de Colombia (estatal) como Licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Habana y magister en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales 'Raúl Roa García', de La Habana.Asimismo, sería integrante de la Unión de Periodistas de Cuba y ha escrito para medios de prensa oficiales y alternativos de Cuba, Argentina, España, México, Venezuela, Líbano y Rusia, entre otros países.El 7 de mayo, la Cancillería de Colombia informó a través de Twitter que "se tomó la decisión de declarar persona non grata a un funcionario de la embajada de Cuba acreditado en Colombia tras la verificación de que estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".Sin embargo, la secretaría de Estado no reveló su identidad ni tampoco describió el tipo de actividades que realizaba, y agregó que "pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es privilegiar la relación diplomática y de cooperación con la República de Cuba".Tras el anuncio, el Gobierno de Cuba convocó al embajador de Colombia en La Habana para protestar por la declaración de persona 'non grata' del funcionario."Convocamos hoy al embajador de Colombia para trasladar mediante nota verbal nuestra enérgica protesta por la decisión de su Cancillería de declarar ayer persona non grata al primer secretario de nuestra Embajada en Bogotá, Omar Rafael García Lazo", escribió en Twitter el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez.El diplomático isleño calificó la decisión de "infundada", y agregó que constituye "un acto inamistoso" que "afecta el normal funcionamiento de la embajada de Cuba en Colombia".El pasado 8 de diciembre el Gobierno de Colombia expulsó a dos diplomáticos rusos adscritos a la Embajada de Rusia en Bogotá por "actividades incompatibles" con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

